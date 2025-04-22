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林心如3260萬珍珠上身　霸氣說「珠寶全部都要給女兒」

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▲▼ 0422 MIKIMOTO珠寶展林心如出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲林心如佩戴總值3260萬元的MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊、耳環與戒指亮相。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO今（22日）舉辦《The Bows》頂級珠寶展，女星林心如佩戴總值3260萬元的珍珠鑽石項鍊、耳環與戒指亮相，她笑稱像戴了一棟裝潢好的房子在身上，項鍊上尺寸約18.60 x 18.60mm白色南洋珍珠尤其吸睛，她認為此系列的蝴蝶結元素讓高級珠寶予人更容易親近的感受，她相中一款鑲鑽蝴蝶結珍珠串鍊，「可以作為女兒成年禮物」。

▲▼ 0422 MIKIMOTO珠寶展林心如出席。（圖／記者黃克翔攝）

▲林心如買珠寶重視保值性。（圖／記者黃克翔攝）

林心如透露保值性是買珠寶的重要考量，款式則以平日也能穿戴的設計為主，問及當媽媽後是否改變挑珠寶的習慣？她說：「沒有，反正將來全部都要給女兒的。」母親節將至，她會約媽媽與婆婆一起聚餐，犒賞自己的禮物就留到生日。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒戴著MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列珍珠鑽石蕾絲項鍊18,700,000元，耳環2,180,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

MIKIMOTO多年來致力於以「緞帶」為靈感主題，創作各式展現柔美律動感的緞帶造型珠寶，此次在台展出的《The Bows》頂級珠寶系列各有特色，有宛如鑽石蕾絲服貼於肌膚的設計，也有結合品質上乘且重量級海水藍寶石或丹泉石的珍珠項鍊，當中一款丹泉石珍珠鑽石項鍊為轉換式設計，其緞帶造型丹泉石可拆卸作為胸針單獨佩戴。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列黑珍珠鑽石胸針，2,390,000元。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列丹泉石珍珠穿戴型珠寶，19,500,000元。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列丹泉石珍珠鑽石可轉換式項鍊，13,700,000元。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列丹泉石珍珠鑽石項鍊的緞帶造型丹泉石可拆卸作為胸針單獨佩戴。

英國鑽石品牌De Beers今起也在台舉辦高級珠寶展，多款戒指與耳環都採轉換式設計，讓穿搭更具變化性，其中Essence of Nature 高級珠寶系列Interlace華麗鑽石耳環可以變得更簡潔，可單戴1.69 克拉和1.76 克拉橢圓形切割黃鑽，展現俐落風格。

▲▼MIKIMOTO,De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列Interlace可轉換式耳環，可單戴1.69 克拉和1.76 克拉橢圓形切割黃鑽，6,650,000元。（圖／De Beers提供）

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關鍵字：

林心如, MIKIMOTO, De Beers

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