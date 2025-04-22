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De Beers首見木化石包覆美鑽 　逾2億稀世藍鑽登台

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▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers鑲嵌不同色調綠色鑽石原石的Essence of Nature 高級珠寶系列Embrace項鍊，主石為2.91克拉橢圓形切割白鑽，11,750,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers「Essence of Creation 高級珠寶展」今（22日）於台北101揭開序幕，呈獻逾70件傑作，探索大自然的奧秘。全新設計為Essence of Nature 高級珠寶系列第一篇章，以屹立不搖的樹木為靈感，結合車工美鑽與鑽石原石，交織出線條純粹又雋永耐看的珠寶；同場還展出6顆重量超過1克拉的粉紅鑽、綠鑽、紫鑽、橘鑽以及稀世藍鑽，展現身為鑽石之源的品牌優勢，最受矚目的彩鑽是全場身價最高的2.81克拉濃彩藍鑽戒指，價格超過2億元。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Interlace 鑽石耳掛，2,550,000元。

彰顯設計感的作品，De Beers喜愛同時使用未經雕琢的鑽石原石與車工鑽石，新作Essence of Nature第一篇章中的Embrace套組以抽象手法演繹樹根，首度採用木化石「黑玉」包覆主鑽，其上環繞的不同綠色調的綠鑽原石，激盪出時髦火花；Interlace套組則以蜿蜒的鑲鑽曲線交織纏繞著黃色鑽石原石和拋光美鑽，具象展現樹根姿態；第三套Foundation珠寶則描繪樹冠姿態，按大小漸變排列的圓形明亮式鑽石鑽石如葉片般展開，當中 2.15克拉黃綠鑽嵌套式戒指有兩種戴法，可華麗亦可簡約只戴主石黃綠鑽。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Foundation鑽石項鍊，27,200,000元。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列 Foundation嵌套式鑽石戒指，主石為2.15 克拉黃綠鑽，8,700,000元。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers超過2億元的Aura高級珠寶梨形切割藍鑽戒指，主鑽2.81克拉。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura高級珠寶橢圓形切割紫鑽戒指，主鑽3.08克拉。

De Beers標誌性作品Talisman系列歡慶20周年，也在此次珠寶展發表全球限量20件的20周限量版Talisman Locket吊墜項鍊，18K 黃金打造的盒式吊墜上鑲有未經加工的褐色和黃色鑽石原石，以及拋光過的白鑽，並採用 De Beers 招牌鑿點金工Serti Poinçon手工鑲嵌和手工錘打金屬的紋理圖案，可打開精巧蓋子置放相片等小物，作為貼身幸運物。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲De Beers限量20件的Talisman Locket 18K金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20周年限量款，1,045,000元。

日本品牌MIKIMOTO也於今日舉辦《The Bows》頂級珠寶展，展現甜美蝴蝶結珠寶魅力，特別是採用大克拉的頂級彩色寶石作為主石，讓珍珠項鍊更具氣勢，鑲有64.01克拉海水藍寶石的珍珠鑽石項鍊即為代表作，與立體鏤空的蝴蝶結設計相映成趣。

▲▼De Beers,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO《The Bows》頂級珠寶系列海藍寶石珍珠鑽石項鍊，15,800,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

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De Beers, MIKIMOTO

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