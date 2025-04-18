2025新錶／寶格麗蛇錶精緻零死角　愛馬仕胸針錶還可當項鍊

▲寶格麗白K金全鑲鑽Serpenti Aeterna珠寶錶。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。第三篇呈現年度華麗珠寶錶，不僅是時計，更化身為精緻手環、項鍊、戒指或胸針；而機械女錶最受歡迎除了基本三針款，最受歡迎的功能仍是月相錶，配上鑲嵌璀璨美鑽錶圈，擄獲女性芳心。

時計珠寶化

過去珠寶錶多以腕錶形式亮相，但從今年新錶可見全然珠寶化的趨勢，寶格麗（BVLGARI）標誌性蛇錶有嶄新詮釋，發表手鐲樣式的Lady Solotempo腕錶，蜿蜒蛇身纏繞手腕，內側輪廓則裝飾六角形鱗片，因此任一角度欣賞都精緻完美，共有玫瑰金鑲鑽與奢華版的白K金全鑲兩種款式。





▲卡地亞Tressage雪花鑲嵌鑽錶。（圖／卡地亞提供）

手鐲概念也融入卡地亞（Cartier）設計中，發表造型前衛大膽、彰顯雕塑美感的Tressage腕錶，此獨特造型結合Maillon腕錶、Coussin腕錶和Reflection de Cartier腕錶的美學精髓，長方形面盤兩側為立體的金質編織線條，其中最款的款式是面盤與編織鍊帶均以雪花鑲嵌技法鑲滿美鑽，搭配深藍色錶帶，氣質高雅。

深受60年代時尚風格啟發的伯爵（PIAGET），年度主力為彰顯「梯形美學」的SIXTIE系列腕錶，同步發表 SIXTIE系列18K玫瑰金白色蛋白石鑽石長項鍊錶，成為新任全球品牌大使全智賢的心頭好；在華麗時計有許多著墨的香奈兒（CHANEL），今年於彩妝與獅子主題的系列中也有豐富的項鍊錶款式，更有霸氣的獅首造型戒指錶，實用與裝飾性兼具。





▲韓星全智賢於錶展期間戴伯爵全新SIXTIE系列18K玫瑰金白色蛋白石鑽石長項鍊錶參觀。（圖／伯爵提供）





▲香奈兒THE Lion of Mademoiselle Toi & Moi戒指錶 ，限量發行5枚。（圖／香奈兒提供）

愛馬仕（HERMÈS）則將Chaîne d’ancre錨鍊元素變身爲Maillon libre 系列手鍊錶與胸針，賦予波浪般的線條，特別是胸針時計既可裝飾服裝，亦可搭配皮套轉換成項鍊，一物多用的設計更吸引人。





▲愛馬仕Ｍaillon Libre鑲嵌鑽石與單顆藍色碧璽胸針時計。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲愛馬仕Ｍaillon Libre胸針時計可搭配皮套轉換成項鍊。

月相吸引力

機械錶中的月相顯示，是最受女性青睞的功能，蕭邦（Chopard）特別打造全新Chopard 09.02-C型自動上鍊機芯，搭載於Choprad L’Heure du Diamant系列月相錶，展現繁星點點樣貌的砂金玻璃面盤上，於月亮造型視窗顯示月相盈虧，搭配以獨有皇冠式鑲嵌工藝讓鑽石有放大視覺效果的閃亮錶圈，更為耀眼；而歡慶270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin），為Traditionnelle及Patrimony兩大經典系列共推出8個限量版款式，面盤均綴有馬爾他十字裝飾，機芯則飾有「côte unique」飾面並鐫刻隱藏標誌，當中包括粉紅金錶殼搭配周年特殊飾面的珍珠母貝面盤Traditionnelle月相鑽錶，限量270只。



▲蕭邦搭載全新09.02-C型自動上鍊機芯的L’Heure du Diamant月相錶。（圖／蕭邦提供）





▲江詩丹頓限量270只的粉紅金Traditionnelle月相鑽錶，珍珠母貝面盤飾以對270周年紀念的馬爾他十字圖案。（圖／江詩丹頓提供）