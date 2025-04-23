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宋慧喬純白禮服造型美出新高度　高級珠寶襯出優雅氣質

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▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝ig）

▲宋慧喬出席CHAUMET於南韓舉辦的高級珠寶展。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星宋慧喬近日出席法國珠寶品牌CHAUMET於首爾舉錶的珠寶展，身穿純白平口禮服搭配高級珠寶，襯托出優雅氣質，再度美出新高度。她所戴的珠寶出自靈感源自吊鐘花的Joséphine Soir de Fête系列，品牌運用標誌性「刀鋒工藝」（fil-couteau）讓金屬幾乎隱藏，以突顯鑽石的閃耀光彩，主石採用頂級彩色寶石或彩鑽，更為出色。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝ig）

▲宋慧喬佩戴CHAUMET Joséphine Soir de Fête系列祖母綠鑽石珠寶搭配Souveraine 18K白金神秘腕錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬連換兩套分別鑲嵌白鑽與黃鑽或祖母綠的Joséphine Soir de Fête系列珠寶，並搭配CHAUMET Souveraine 18K白金神秘腕錶，其創作靈感來自西伯利亞冬日景致，宛如細緻蕾絲的通透鑽石錶蓋讓砂金石錶盤若隱若現，只要輕輕旋開錶蓋即可閱讀時間，相當精緻。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝ig）

▲宋慧喬穿白色禮服搭配CHAUMET Joséphine Soir de Fête系列黃鑽白鑽項鍊，優雅迷人。（圖／翻攝kyo1122 IG）

除了擔任CHAUMET品牌大使，宋慧喬還是法國彩妝保養品牌嬌蘭Guerlain 首位亞太區品牌大使，她同時是義大利時尚品牌FENDI大使，日前她頂著短髮造型、身穿FENDI碎花洋裝現身活動，俏麗模樣看不出實際年齡43歲。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝ig）

▲宋慧喬日前參加FENDI活動，身穿花卉洋裝相當俏麗。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝ig）

▲宋慧喬對於FENDI包款裝飾工藝很感興趣。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, FENDI

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