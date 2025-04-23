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Jennie化身火辣女牛仔 　整套復刻1992年秀服好時髦

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie於科切拉音樂節第二周的表演服復刻自Mugler 1992年春夏Cow Boys系列。（圖／翻攝muglerofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

於美國加州舉辦的2025年科切拉音樂節（Coachella Festival）剛落幕，巨星們的表演與服裝依然讓粉絲念念不忘，BLACKPINK成員Lisa與Jennie連續兩周都站上舞台賣力演出，其中Jennie都選穿紅色系的性感服裝登場，藉由穿搭呼應她的首張個人專輯《Ruby》，特別是第二周所穿的牛仔風服裝大有來頭，原來是復刻自法國品牌Mugler 1992年春夏的秀服。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie還穿上Mugler訂製皮衣展現西部牛仔風格。（圖／翻攝muglerofficial IG）

法國設計師Thierry Mugler以大膽前衛的設計叱吒80年代，他所留下的典藏禮服至今仍是話題名媛與女星們的最愛。此次Jennie登上科切拉音樂節舞台，Mugler從Thierry Mugler於1992年春夏Cow Boys系列秀服獲得啟發，為她訂製裹身外套式洋裝，搭配搶眼的紅色亮面短褲，讓她大露纖腰與美腿。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲法國設計師Thierry Mugler於1992年春夏發表的Cow Boys系列服裝。（圖／翻攝muglerofficial IG）

Mugler同時為Jennie打造皮衣，配上她的牛仔帽，瞬間變成火辣女牛仔，在舞台上勁歌熱舞，相當吸睛，連脖子上繫的紅絲巾都呼應專輯與1992年秀上的造型，足見她身後的造型師功力不凡。
 

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