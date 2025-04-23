高爾宣寵妻無預算上限　讚老婆節省想直接送金條

▲高爾宣位於Lalaport南港店的旗艦店開幕站台。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

點睛品進駐Lalaport南港店，與旗下鑽石品牌PROMESSA開設旗艦店，今（23日）邀品牌大使高爾宣OSN為新店剪綵，他現場抱著廣告片中的小龍寶寶展現奶爸架勢，與歌手芮德育有一女的他，自認當爸爸後變得有耐心 給自己打88分，他則給老婆打100分，問及送珠寶給老婆當母親節禮物是否有預算限制？他霸氣說：「沒有上限，其實她有我的卡，但她很節省不會亂買。」





▲高爾宣一身黑裝搭配點睛品金飾。

熱愛素色穿搭的高爾宣常搭配金飾，他表示去年在點睛品買了一條金項鍊，線條簡潔且工藝絕佳，相當百搭，他也感謝春風等好友在女兒誕生之時送了金飾當賀禮，若未來為老婆、女兒挑純金商品，他說：「直接買金條。」





▲高爾宣戴點精品EMPHASIS M 18K雙色鑽石耳環，單支28,200元。





▲點睛品EMPHASIS M足金鑽石耳扣，42,300元。

今高爾宣所戴的珠寶風格中性，是時尚男女日常都能輕鬆搭配的款式，包括點睛品旗下以摩登簡潔設計著稱的EMPHASIS M 18K雙色鑽石耳環與足金耳環、點睛品以蛇紋為靈感創作的酷潮蛇紋鑽石黃金頸鍊與手環，展現型男品味。





▲點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金頸鍊，73,400元。





▲點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金戒指，118,400元。

Just Gold鎮金店今年以靈蛇為主題創作「靈動魅力The Wisdom」純金系列，透過立體純金雕刻工藝，雕琢蜿蜒環抱曲線，勾勒出圓滿意象的純金首飾，非具象的設計能完美融入日常穿搭，特別邀請潮模李函戴上新品展現個性美。





▲點睛品旗下專屬訂製鑽石品牌PROMESSA於Lalaport南港店的新店也同步開幕。





▲潮模李函展示Just Gold 鎮金店靈動魅力純金系列作品。（圖／Just Gold提供）





▲Just Gold靈動魅力系列純金手鍊，82,600元。