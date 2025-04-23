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企鵝小腳丫與海泳模樣躍上錶面　Seiko錶可愛爆擊

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▲▼Seiko,CASIO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」南極企鵝錶款SRPG57K1，16,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

長期關注海洋議題的Seiko，為迎接即將到來的4月25日「世界企鵝日」，特別精選旗下Prospex「Save the Ocean」系列，打造3款以南極企鵝為靈感的錶款，巧妙將企鵝的腳印或海中悠遊的身影作為面盤飾紋，同時融入海洋藍漸層配色，新錶均搭載無需更換電池的機械機芯，防水200米，喚起大眾對海洋生態保育的重視。

▲▼Seiko,CASIO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex SRPH75K腕錶採用了「Monster （怪獸）」殼型設計，在潛水環境下也能輕鬆旋轉錶圈，16,500元。

Seiko新款Prospex Save the Ocean系列企鵝錶各有特色，SRPH75K1與SRPG57K1兩款腕錶均採用品牌著名的「Monster （怪獸）」殼型，配備具粗獷大型齒牙造型的單向旋轉錶圈；SRPH77K1則採用被錶迷暱稱為「Tuna（鮪魚罐頭）」殼型設計，但較傳統尺寸小，以更容易駕馭的43.2毫米「Mini Tuna (小鮪魚)」錶徑登場。而演繹南極海域的漸層藍色調面盤也有亮點，SRPG57K1腕錶面盤演繹企鵝在雪地留下的腳印圖案，另兩款則於面盤6時至10時描繪企鵝在海中悠游的模樣，俏皮可愛。

▲▼Seiko,CASIO 。（圖／公關照）

▲Seiko將SRPH77K1錶款的錶徑調整至43.2mm，被錶迷稱為「Mini Tuna (小鮪魚)」，17,000元。

CASIO旗下G-SHOCK響應4月22日世界地球日，推出以環保材質製成的GA-010CE-2A指針與數位雙顯腕錶以及GD-010CE-5數位顯示錶，以實際行動減少碳排放並降低對環境的衝擊，錶殼由生質樹脂製成，錶帶則採用具備耐用的再生材質CORDURA® re/cor™，由高耐用度的CORDURA®纖維與PET回收塑膠纖維交織而成，而錶帶染色部分與致力於食材再利用的FOOD TEXTILE計畫合作，將原本作為廢棄物的食材轉化為天然染料，新錶GA-010CE-2A運用來自紅蕪菁的染料，GD-010CE-5的錶帶則選用紫錐花萃取物染製，從製錶著手為地球盡一份心力。

▲▼Seiko,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK推出兩款以環保材質製成的錶款GA-010CE-2A（左）4,700元，GD-010CE-5腕錶3,900元。（圖／CASIO提供）

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關鍵字：

Seiko, CASIO, G-SHOCK

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