林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

▲林志玲出席北京電影節閉幕式星光大道，仙氣裝扮贏得粉絲讚賞 。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲2022年當媽媽後，大幅減少演藝工作，將重心全都放在家庭上，專心照顧兒子，近期回歸時尚與電影圈，密集出席在紐約登場的Ralph Lauren服裝秀、上海舉辦的Valentino活動，以及北京電影節閉幕式活動，她久違電影圈盛宴，當天選穿馬來西亞品牌The Atelier透紗珠飾禮服，燈光一打美腿若隱若現，仙氣飄飄的模樣讓人猜不出實際年齡50歲，網友紛紛大讚「女神降臨」。





▲ 林志玲身穿馬來西亞品牌The Atelier透紗禮服，美腿若隱若現。（圖／翻攝chiling.lin IG）

為了陪伴兒子長大，林志玲坦言短期間不會復出拍需要長時間的戲劇或電影，但任何形式的合作都不排斥，她現身北京電影節閉幕星光大道，就以完美姿態征服紅毯，她選穿的The Atelier是馬來西亞著名婚紗禮服品牌，精品鞋JIMMY CHOO創辦人Jimmy Choo於2017年加入此品牌擔任創意總監，融入高級訂製服概念搶攻金字塔頂端市場。





▲ 林志玲搭配Boucheron約 9,550,000元Serpent Boheme鑽石項鍊，以及同系列三枚圖案耳環441,000元，XL號戒指996,000 元。（圖／翻攝chiling.lin IG）

有華服加身少不了華麗珠寶，林志玲搭配法國珠寶品牌Boucheron以靈蛇為靈感的Serpent Boheme系列作品，且都選擇大尺寸的設計展現女神氣勢，她戴上由23枚鋪鑲鑽石呈現蜂巢圖案的水滴造型交錯排列項鍊、三枚水滴圖案鑽石耳環、XL尺寸的水滴形鑽戒，讓人一眼瞧見。

