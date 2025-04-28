2025新錶／積家千萬三問錶擁7專利　「錶王」8日動力儲存錶實用

▲積家內載具7項專利新機芯的Reverso Tribute Minute Repeater翻轉系列三問報時腕錶 ，約10,400,000元 。（圖／積家提供）

記者陳雅韻／台北報導

錶界一年一度的盛事日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展甫落幕，現場直擊的《ET FASHION》以6大主題報導最新趨勢。最終章將目光移往高複雜功能與全新機芯設計，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）各在三問與陀飛輪錶有耀眼新作，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）以長動能新機芯吸睛，打造PP Ref. 5328G-001Calatrava 8天動力儲存腕錶。

複雜錶出列

積家今年重新詮釋 Reverso Tribute Minute Repeater 翻轉系列三問報時腕錶，搭載具7項專利的全新953型機械機芯，完美提升報時音質與消除靜默間隔功能，另一突破是具48小時動力儲存，對於需要龐大能量的三問錶而言相當難得，從透明錶背即可一覽精密機芯，此限量30只的千萬元名錶裝飾工藝也相當講究，正面青藍色大明火錶盤飾以大麥種子手工扭索飾紋。

▲積家Reverso Tribute Minute Repeater翻轉系列三問報時腕錶 ，青藍色大明火面盤飾有大麥種子手工扭索飾紋。

歡慶270周年的江詩丹頓，今年在錶展大出風頭，以集結41項複雜功能的閣樓工匠Solaria超卓複雜功能腕錶稱霸全場外，還同步發表多款慶祝錶款，包括限量127只的Traditionnelle陀飛輪萬年曆鉑金腕錶，搭載全新自製厚度僅6.55毫米2162 QP/270自動上鍊機芯，採用外緣式自動盤讓結合陀飛輪與萬年曆兩大複雜功能的機芯得以保持纖薄，與其他周年慶錶款都在面盤綴有馬耳他十字設計的手工機刻雕花圖案，橋板則飾有經典的「côte unique」飾面，並在機芯藏著周年紀念的鐫刻標誌。

▲江詩丹頓以搭載全新自製機芯的TRADITIONNELLE陀飛輪萬年曆腕錶，慶祝品牌誕生270周年。（圖／江詩丹頓提供）

IWC則特別強調陀飛輪的防震保護，首度將專利的SPRIN-g PROTECT®避震系統應用在大型飛行員鏤空陀飛輪腕錶「Shock Absorber XPL」特別版，內載的自製82915型機芯懸臂游絲經過重新設計，夾板、橋板和擺陀採鏤空處理，除了減輕重量也提升避震系統。沛納海（Panerai）則於材質下功夫，研發比一般鉑金硬度提高85%並更耐刮的專利鉑金 Platinumtech™，製作Luminor 萬年曆兩地時間鉑金腕錶。

▲IWC萬國錶大型飛行員鏤空陀飛輪腕錶「SHOCK ABSORBER XPL」特別版。（圖／IWC提供）





▲沛納海Luminor 萬年曆兩地時間鉑金腕錶，機芯背部顯示月份、年份和閏年。（圖／沛納海提供）

以前衛設計與複雜功能著稱的Roger Dubuis，今年歡度30周年，從品牌標誌性的逆跳功能著手創作紀念錶款，其中Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪雙逆跳日曆腕錶體現了品牌美學與複雜工藝，重現1990年代的優雅比例，並採用品牌創立初期開創先河於男錶使用珍珠母貝面盤的傳統，再聚焦於左右兩側的星期與日期雙逆跳顯示，動感設計加上60小時動力儲存，歸功於全新RD840機芯。HUBLOT則是引領融合藝術的先鋒，旗下Big Bang系列慶祝20周年，推出要價超過3600萬台幣、全球唯一「極致融合 · 超凡工藝」限量組合，集結5款以尖端材質製作的高複雜功能錶款，錶展一開展即火速售出。





▲Roger Dubuis歡慶30周年推出Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪雙逆跳日曆腕錶。（圖／Roger Durubis提供）





▲HUBLOT慶祝Big Bang 20周年套錶中的湖水藍寶石陀飛輪腕錶。（圖／HUBLOT提供）

嶄新機芯

完美融入日常生活的長動能機械錶深受歡迎，PP研發具8日動力儲存的31-505 8J PS IRM CI J手動上鍊機芯，配備串連雙發條盒，應用在Ref. 5328G-001Calatrava腕錶滿足藏家所需，星期與日期顯示會於午夜瞬跳，整體設計優雅耐看，藍色面盤朝邊緣呈黑色漸變效果，搭配正裝或休閒服裝都合宜；蕭邦（Choprad）也在長動能錶款有亮眼表現，誌慶L.U.C系列首款配備4個發條盒、內置長達1,885米發條的Quattro機芯誕生25周年，發表18K玫瑰金版本的L.U.C Quattro腕錶，具驚人的9日動力儲存功能。





▲PP Ref. 5328G-001Calatrava 8天動力儲存腕錶搭載新31-505 8J PS IRM CI J手動上鍊機芯。（圖／PP提供）





▲蕭邦L.U.C Quattro玫瑰金錶動力儲存可長達9日。（圖／蕭邦提供）

邁入160周年的ZENITH則再現傳奇135型機芯風采，延用原版機芯的尺寸、外型和結構，並採用偏置中心輪的設計，但結合當代技術優化，最顯著的差異是動力儲存提升至72小時、新增停秒裝置、每天誤差控制在+/-2秒以內等，且每個部件經過細細雕琢，錶橋的磚形雕花靈感來自ZENITH錶廠獨特的紅色和白色磚塊外牆，牆上面拼出創辦人Georges Favre-Jacot姓名字首「G.F.J.」，此機芯正是應用在紀念創辦人的G.F.J.鉑金腕錶，藍色面盤外圈飾有磚形雕花搭配立體切割白金時標，以及工鑲嵌的 40 顆白金珠粒狀分鐘刻度，中央面盤為深藍色青金石，6時小秒盤則採用珍珠母貝，展現迷人的層次感。





▲ZENITH限量160只的G.F.J系列腕錶160周年紀念款，重現傳奇135型機芯風采。（圖／ZENITH提供）