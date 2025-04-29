劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

▲劉嘉玲（右）與Self-Portrait創辦人Han Chong品嚐大油條，她戴勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II錶吸睛。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲活躍於時尚圈多年，品味備受肯定，她擅長搭配珍藏的個性珠寶與名錶，為整體穿搭增添氣勢，其中腕錶她偏愛中性設計，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、勞力士（Rolex）等一線品牌都是她的心頭好，日前與英國時尚品牌Self-Portrait創辦人Han Chong相聚，她就戴著勞力士被暱稱為「沙士圈」的百萬金錶亮相。





▲勞力士「沙士圈」Oyster Perpetual GMT-Master II 18K永恒玫瑰金錶， 1,609,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

劉嘉玲與Self-Portrait淵源深厚，曾為品牌拍攝廣告，因此馬來西亞出生的創辦人Han Chong到香港，兩人相約一起吃大油條等港式美食，與朋友聚餐時劉嘉玲依然散發巨星氣場，戴著勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II 18K永恒玫瑰金錶，因配備棕色與黑色的雙色Cerachrom陶質字圈而被暱稱為「沙士圈」，透過24時指針對應外圈可輕鬆讀時，是旅行人士掌握出發地與所在地時間的實用配件。





▲劉嘉玲（左）與老公梁朝偉連袂第43屆香港電影金像獎頒獎典禮，夫妻倆都穿法國設計師品牌Stéphane Rolland新裝。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

除了為自己打理造型，劉嘉玲也會為老公梁朝偉打點，兩人連袂出席第43屆香港電影金像獎頒獎典禮的造型，都選穿法國設計師品牌Stéphane Rolland的2025新裝，梁朝偉身穿黑色正裝搭配白色領結，完美呼應老婆的白色建築結構禮服，是紅毯上最耀眼的明星夫妻檔。