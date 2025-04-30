fb ig video ETtoday search mobile

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

>

▲星座圖 。（圖／翻攝自FB@MBC 드라마）

▲容易得罪人星座。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

無論是工作還是生活，保持隨和態度肯定不會出錯，但是偏偏有人會一張口就得罪人，如同一顆不定時炸彈，隨時都可能會爆炸，讓周圍的人都捏把冷汗，從星座角度來分析這件事，以下3個星座「超會得罪人」，要小心了！

Top 3 雙子座

雙子向來有什麼說什麼，完全不怕得罪人，只要有事情看不順眼，就會直爽表達自己的想法，往往讓身邊的人覺得很突然，但其實雙子根本沒覺得哪裡做錯了，絲毫不在乎別人怎麼想。所以和雙子相處，切記他們嘴巴比腦子要快很多，不過率性的個性也會吸引到許多情投意合的人，有好也有壞。

Top2 射手座

射手座同樣是神經大條的星座之一，很多時候嘴上的一句玩笑話其實已經得罪了一大堆人，不過射手渾然不知，還會繼續陶醉在自己的小宇宙中，而且射手也會認為自己是團體中的領頭羊，有必要發表個人看法，但總會引起一些爭議，像是射手這樣過於耿直的個性，實在太容易被注意到了。

Top 1 獅子座

獅子座本身就很喜歡「出一張嘴」，很多時候都會用一種高高在上的態度來審視他人，而且獅子不太會用柔和的態度說話，其實可以更加委婉，但是偏偏要選擇最不堪入耳的那種，導致一開口就傷害到他人，說話直來直往漸漸成為他們的最大特色，所以和獅子交流要一個耳朵進一個耳朵出，以免走心受到影響。

 ►「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 射手座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人

累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人

星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價 容易感冒、小病痛一直來！熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？ 唐吉訶德「若櫻壽司」宣布收攤！開幕不到一年說掰掰 《比天堂還美麗》崔熙真貓系髮型引爆模仿潮　慵懶髮型自帶貓的靈魂 美女鋼琴家吉娜愛麗絲連秀愛馬仕　粉紅柏金包好甜美 不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福 4大徵兆代表情緒「太緊繃」！任何事都往最差的地方想、異常敏感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面