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唐吉訶德「若櫻壽司」宣布收攤！開幕不到一年說掰掰

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▲若櫻壽司。（圖／翻攝若櫻壽司粉絲頁）

▲若櫻壽司西門町店宣布結束營業。（圖／翻攝若櫻壽司粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

日系雜貨DON DON DONKI（唐吉訶德）旗下壽司品牌「若櫻壽司」，西門町店無預警貼出歇業公告，表示2025年5月11日將是最後營業日，該店在3月底曾發出公告表示縮短營業時間，不到一個月又直接公告歇業，開幕還不到一年，對此唐吉訶德僅低調回覆：一切依公告為主。其他不願多做說明。

位於西門町的唐吉訶德，是該店在台落腳的一號店，適逢在疫情期間開幕，吸引許多無法出國的民眾等著體驗「類日本氛圍」，剛開幕大排長龍連在深夜都要等3小時才能進場，之後陸續在忠孝新生、松山車站CityLink、台中老虎城與高雄大立陸續設點，排隊人潮也漸漸趨緩。  

而旗下壽司品牌「若櫻壽司」首度在松山車站CityLink開設小型店鋪試水溫，也吸引民眾排上數小時等體驗，隨後若櫻壽司陸續在台中老虎城、高雄大立百貨設置大型店，之後再於去年6月底「反攻」回西門町一號店同址開設，經營還沒滿周年，就宣告收攤停止營運。

而該門店開幕時營業時間是從上午11點至晚上10點，今年3月底對外公告，4月起營業時間調整為11：30至晚上9點，並說明有人力不足的情況，隨後不到1個月，就在4／28對外宣布5／11母親節當天為最後營業日。

對此，台灣唐吉訶德僅表示「以公告內容為主」，針對收攤原因與後續策略均未說明。業界人士分析，目前餐飲普遍人工短缺，從基層服務生到內場技術人員都在搶人，推測可能是找不到人，台北店租壓力高，加上西門町商圈餐飲競爭大，若人潮不如預期，收攤也不意外。

關鍵字：

唐吉訶德, 若櫻壽司, 歇業, 餐飲, 台灣

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