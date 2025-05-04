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2025最新15款「公主切髮型」範本　瀏海、臉型搭配＆整理技巧一次看

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文／美人圈

2025公主切不退燒！尤其是今年更多了強調層次感的公主切變化款，到底公主切長度怎麼決定？剪了公主切又該怎麼整理？這次通通有解！本篇帶來公主切髮型推薦，日系、韓系公主切特點，加碼15款公主切瀏海推薦，另外還有超簡單公主切整理技巧，快一起往下看！

公主切髮型是什麼？

公主切原名為「姬髮式」（日文：姫カット，Hime Cut），特色是眉眼間齊剪的瀏海，搭配臉頰兩側同樣齊剪至下巴長度的髮腳。這種髮型源自日本平安時代的貴族與上流女性，後來也常見於日本動漫角色中，充滿濃濃二次元感。如今這款辨識度超高的造型，經過演變後不僅保留特色，也變得更日常好駕馭了！

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲公主切髮型。（圖／IG@tttae00__）

公主切的髮型特色？

最大亮點就在於臉頰兩側的頭髮呈現一刀切齊的造型，長度大多落在下巴左右，與後方頭髮形成明顯層次對比。傳統公主切講求齊瀏海配上黑長直，但現在早已進化！不僅可以加入層次感，還能搭配短髮、捲髮或長瀏海，同樣能打造出公主切的感覺。不只減齡顯嫩，更能修飾臉型、顯臉小，簡直是「問題臉型救星」的最佳髮型範本！

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲公主切能搭配短髮、捲髮或長瀏海。（圖／IG@tttae00__）

2025公主切最新流行趨勢！日系vs.韓系公主切風格解析

公主切最初於發源於日本，至今演變出各式韓系公主切，其實在風格上也有些微差異。日系公主切強調塊狀感，雖然也有搭配層次剪的公主切，整體還是偏厚實、有份量，兩側髮腳線條分明，與後面的頭髮形成明顯的斷層感，多半會搭配齊瀏海，看起來更具二次元感。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲日系公主切多半會搭配齊瀏海。（圖／IG@_sakimaru.jp）

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲鎖骨中短髮公主切。（圖／IG@mitta.null）

而韓系公主切則比較強調層次及空氣感，在兩側公主切部位不會剪得太齊、而是保留層次，另外韓系公主切也不一定要搭配齊瀏海，甚至延伸出八字瀏海公主切、捲髮公主切等類型，對一般人來說也更加好駕馭，同時對臉型的修飾度也更高。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲韓系公主切對臉型的修飾度更高。（圖／IG@tttae00__）

公主切適合哪些臉型？這樣剪最修飾！

公主切髮型因為直接在臉頰兩側剪出修飾的髮片，對於高顴骨、下顎角等臉型問題來說，完全可以說是命定髮型！除此之外，圓臉也相當推薦剪公主切，直接遮住嘴邊肉、臉頰肉，長度建議可以切齊下巴、或是稍短於下巴，剪完公主切直接獲得鵝蛋臉，顯瘦效果超高！

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲圓臉相當推薦剪公主切。（圖／IG@yeovvun）

2025熱門公主切範本推薦

2025最新公主切延續層次線條，同時與後面的頭髮自然銜接，達到率性俐落的慵懶氛圍。像是TWICE Momo的這款公主切保留原本特點，抓出的髮量較寬，但在髮尾剪出層次感，銜接到後面的碎尾中長髮，整體率性十足、相當輕盈。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE Momo。（圖／IG@momo）

LE SSERAFIM「小櫻花」宮脇咲良這款公主切，同樣也是銜接到後面鎖骨中長髮，讓公主切線條更加自然，保留空氣感的同時，也可以在臉頰兩側擁有超高的修飾效果，特別推薦像是高顴骨、下顎角突出等臉型問題。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲LE SSERAFIM 宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

2025公主切髮型推薦

其實公主切並沒有想像中那麼難駕馭，也不一定會顯得太二次元感！到了2025年，公主切有了更多變化與延伸款式，無論是短髮、公主切中長髮，通通都能完美融合。這次就幫大家整理出15款高人氣的公主切髮型推薦，還在觀望公主切髮型的妳，不妨從這些範本中找靈感吧！

15款2025公主切髮型推薦

公主切髮型推薦1：短髮公主切

適合臉型：圓臉、稜角臉

公主切不一定要搭配長直髮，像這款搭配短髮公主切的造型不僅更加率性，同時自然的層次也有銜接效果，對臉型極具包覆感，讓短髮更多變化。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲短髮公主切。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦2：捲髮公主切

適合臉型：下顎角突出、方臉、短下巴

跳脫公主切只能搭配直髮的想法，公主切搭配捲髮一樣好看又好駕馭！順著弧度剪出自然的公主切，不僅綁髮時造型感十足，還多了顯瘦遮肉的效果。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲公主切搭配捲髮一樣好看。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦3：中長髮公主切

適合臉型：短圓臉、短下巴

頭髮整體長度大約落在肩膀附近，搭配剪到下巴部位的公主切，層次線條較為柔和，呈現出輕盈自然的效果。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲中長髮公主切。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦4：長髮公主切

適合臉型：長臉、高顴骨

頭髮長度較長，可以根據臉型調整公主切長度，強調層次與微捲的線條，展現浪漫、優雅的氛圍，同時也可以弱化長髮的厚重感。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲長髮公主切。（圖／IG@tttae00__）

公主切髮型推薦5：鎖骨髮公主切

適合臉型：五角形臉、高顴骨、稜角臉、下顎角突出

髮長落在鎖骨，搭配帶有微層次感的公主切，自然做出弧度，在視覺上可以產生截斷感，相當於在臉部形成修容版，修飾度極高、堪稱問題臉型命定款。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲鎖骨髮公主切堪稱問題臉型命定款。（圖／IG@private_comma）

公主切髮型推薦6：齊瀏海公主切

適合臉型：短圓臉、下顎角突出

個性感十足的齊瀏海搭配公主切，直齊的瀏海強調俏皮感與甜美感，讓整體造型更加可愛。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲齊瀏海公主切。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦7：層次感公主切

適合臉型：長臉、高顴骨、短圓臉

沿著顴骨、下顎角、下巴線條剪出層次分明的公主切，不僅讓髮型更有動感，同時具有高度修飾效果，適合各種臉型。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲層次感公主切適合各種臉型。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦8：空氣公主切

適合臉型：高顴骨、心型臉

這款公主切強調輕盈的空氣感，公主切瀏海部分和髮尾銜接過渡流暢、輕盈飄逸，可以增加清新的感覺，而且空氣感十足的髮型也很適合細軟髮。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲空氣公主切適合細軟髮。（圖／IG@pluck_official）

公主切髮型推薦9：羽毛剪公主切

適合臉型：短圓臉、圓臉

將公主切修剪成羽毛狀，同時營造出輕盈質感的內彎弧度，對臉型達到包覆效果，適合臉型較圓潤的人。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲羽毛剪公主切。（圖／IG@yeovvun）

公主切髮型推薦10：修顏感公主切

適合臉型：凹陷臉型、高顴骨、短圓臉

公主切順著中間的瀏海到兩側的髮片，自然剪出過渡層次，就像是在臉型邊緣剪出修容遮色片，有效修飾臉部線條，而且相當自然。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲修顏感公主切。（圖／IG@tttae00__）

公主切髮型推薦11：內層公主切

適合臉型：圓臉、下顎角突出

如果第一次嘗試剪公主切的話，推薦這款內層公主切！在內層剪出公主切，外層頭髮較長，會有較強的層次感，不僅讓髮量更豐盈、同時公主切也會很自然。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲第一次剪推薦內層公主切。（圖／IG@private_comma）

公主切髮型推薦12：碎髮公主切

適合臉型：短圓臉、高顴骨、心型臉、長臉

將公主切的髮片修剪成碎髮狀，但是保留公主切應該有的份量，營造出不拘一格、更加隨性的風格，而且綁頭髮時也會像碎髮一樣、很自然。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲碎髮公主切。（圖／IG@tttae00__）

公主切髮型推薦13：八字瀏海公主切

適合臉型：寬臉、圓臉、短下巴、下顎角突出

瀏海修剪成八字並搭配外翻的弧度，同時兩側的髮片剪出漸層公主切，不僅可以銜接瀏海，同時營造出優雅、自然的氛圍，適合各種臉型。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲八字瀏海公主切。（圖／IG@tttae00__）

公主切髮型推薦14：階梯公主切

適合臉型：高顴骨、五角臉、下顎角突出

在顴骨下及下顎部位分別剪出公主切的線條，這樣兩段式的剪法對臉型包覆度更高，起到修飾臉型的效果，讓臉型變得更加精緻。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲階梯公主切讓臉型變得更加精緻。（圖／IG@_ssun.d）

公主切髮型推薦15：斷層公主切

適合臉型：寬臉、下顎角突出

這款公主切造型感相當強，在公主切下方依序剪出塊狀感，整體像是階梯式的斷層，保留厚度的同時也不會顯得太笨重，相當適合個性風的酷妹。

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲斷層公主切相當適合個性風的酷妹。（圖／IG@pluck_official）

公主切整理技巧&吹整方法

想讓公主切呈現俐落又有光澤的完美線條，整理方式超重要！無論是早上出門前快速整理，或是洗完頭後吹整，以下這三步驟讓你輕鬆駕馭公主切。

STEP1：圓梳先吹整髮流

先用吹風機＋中型圓梳，順著髮絲方向吹整內層和兩側切角處，幫助髮流定型，讓線條服貼臉型。如果想要自然一點的弧度，也可以在下擺輕輕往內轉。

STEP2：離子夾、平板夾夾順＆增加光澤

等頭髮全乾後，用離子夾或平板夾順著髮絲夾直，不只能讓切面線條更俐落，也能讓髮絲更貼更亮。記得動作不要太快，保持均勻受熱，尤其是側邊「一刀切」區塊一定要順順夾好，視覺上才不會毛躁。

STEP3：定型液或軟髮蠟定型

整理完後，可以在髮尾或切面線條處噴一點點定型液，或用少量軟髮蠟輕抹固定，避免毛躁飛翹。

2025公主切適合誰？這些人最推薦剪！

2025公主切不再是以往風格強烈、難以駕馭的造型，在多了層次及不同搭配效果下，公主切風格也越來越廣、同時修飾效果更高，此外，公主切因為在臉頰兩側剪出的髮片，對臉型可以直接起到包覆效果，因此像是圓臉、高顴骨、下顎角突出的臉型都特別適合！

▲公主切髮型變化 。（圖／翻攝自IG）

▲公主切髮型，圓臉、高顴骨、下顎角突出的臉型都特別適合。（圖／IG@yeovvun）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮型, 公主切, 瀏海, 臉型

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