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安格斯12星座一周運勢4／28-5／4　金牛最強桃花磁鐵、獅子不要太愛面子

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

水星與金星同駐牡羊座，不論是有伴還是單身，魅力都呈現爆發的外顯狀態。單身牡羊人群中吸引力上升，適合多投入熱鬧有趣的聚會或活動中，你的桃花會在自信中綻放。有對象者與伴侶互動熱絡，只是話說得太快容易引來小爭執，但也平添不少有趣互動。人際運順遂，與同事間的小心結，可率先釋出誠意，主動釐清誤會。

金牛 4.21～5.20

太陽與新月雙雙進駐金牛座的本命宮，為你開啟全新戀愛節奏。單身金牛雖然不見得魅力爆棚，不過你自然不造作的氣質，也許會與心上人電石光火間產生化學效應，近期容易吸引到穩重型對象。閨蜜互動平穩，是適合討論未來或職涯方向的一周。基本上這周的你不需要刻意張揚，只要自然展現生活品味與真誠態度，就是最強桃花磁鐵。

雙子 5.21～6.20

感情上的虛虛實實讓這周雙子進入「觀察期」，你對感情的熱情不高，反而特別在意對方的細節表現。單身者容易在心中暗暗評估對象，不宜太快下結論。有伴者彼此間默契穩定，但似乎缺乏了一點激情，建議安排一場有驚喜的小旅行或重啟共同嗜好。這周不論人際還是感情，都要特別注意自己的情緒落差，請避免過多情緒化的發言。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座對於感情看似雲淡風清，其實超級敏感在意，特別容易被「感受」困住，單身者渴望認真戀愛，但也怕被拒絕，感情觀望居多；有對象者在生活中容易鑽牛角尖，別用沉默測試對方，勇於表達才有溫度回應。人際方面比較容易受到身旁朋友的情緒波動牽連，讓自己的心情也呈現著不穩定的狀態，最好能放鬆心情，假日下下廚與自己相處也很開心。

獅子 7.22～8.22

這周獅子的情感生活就像擁有兩個平行宇宙，理性默默的運作，但感性卻處在失速邊緣。單身者桃花不少，但多半只是曖昧，建議穩住節奏慢慢觀察。有伴者可能會因瑣事爭吵，記得「面子」不是愛情的全部，有時讓一步反而更親密。人際互動方面，要當心八卦與小人挑撥，低調一點可以避開更多麻煩。

處女 8.23～9.22

這周能收穫金星帶來的「溫柔轉化力」，單身者比平常更柔軟，也更願意敞開心扉，原本沒感覺的對象，極可能產生新情愫。有對象的處女在感情中變得更溫暖貼心，適合與伴侶一同參與生活大小事，共同打掃、逛超市做料理，都能有浪漫互動。周末散步或慢跑都會讓你情緒更平衡，「生活感」就是你這周最吸引人的關鍵詞。

天秤 9.23～10.22

水星與金星在對宮為天秤打開了情感的坦白之門。單身者有機會在朋友牽線、工作合作中，認識氣質穩重又談吐得宜的人，只要你願意主動多說兩句，緣分就會悄悄靠近。有伴者適合深入聊聊彼此的未來規劃，過去的誤解也能因坦誠而釋懷。此時人際版圖小有擴展，不妨試著把關係拉得更緊一點，培養未來能帶來助益的貴人。

天蠍 10.23～11.22

太陽進入姻緣宮，天蠍這周的戀愛能量低調而深沉，脫單倒不急於一時，這周單身者容易被年紀略長、談吐沉穩的人吸引，特別是在開會、課程或工作簡報時邂逅氣場契合的對象。有情人者則會愈來愈顯得務實，有更多未來的想法。人際方面十分和諧，過往的心結也能順利放下，是適合與人重新連結的好時機。

射手 11.23～12.21

水星與金星點亮了射手的戀愛宮，愛情運勢旺得像火箭升空，再忙碌也有粉紅色的戀愛甜霧！單身射手在聚會、社群活動中能見度大增，你自然而然的幽默感超有吸引力，很可能與三觀合拍的對象一拍即合。交往中的射手兩人情感升溫，建議安排戶外約會或嘗試一起培養運動習慣，都能加強默契。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周對戀愛有些不一樣的想像，連行動力也都一併拉升，單身者在協助他人、參與公益、或朋友活動中容易遇到溫暖型桃花，彼此節奏相近，熟悉中生情。有對象者關係日漸平穩，是適合討論長遠方向的好時機。此時不只情人，連朋友緣分也有所升溫，特別適合邀約共聚吃吃好料共度周末！

水瓶 1.20～2.18

雖然水瓶向來都順其自然，不過在金、水同宮的這周，水瓶桃花運來得很妙，不主動、不強求，卻在一場偶遇中打動人心！單身者有機會在朋友聚餐、交通途中、甚至排隊買咖啡時，與某個笑容溫暖的人不期而遇。留心那些「聊得開但沒想過的對象」，可能就是意外之喜。交往中的瓶座情感穩定，適合籌劃下半年旅行的時機。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座無邊的溫柔與貼心會是近期最強大的戀愛武器，單身者在共修課程、靜心活動、繪畫陶藝等地方特別容易吸引心靈契合的人靠近，不需主動，也能感受到他人的好感。與情人之間的默契與浪漫有回溫趨勢，彼此不約而同的想著「做點什麼讓對方更快樂」，這股用心將為彼此感情加溫。人際方面易得貴人，你幫助別人時會無意中打開另一種機緣。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Acne Studios, 韓星, Rosé, Jennie

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