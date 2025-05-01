髒衣服多到洗不完！夏季衣物除臭清洗「5大妙招」

▲清洗異味衣物有訣竅。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著夏天的到來，炎熱潮濕的天氣容易使衣物產生異味，尤其是運動服和日常穿著的衣物。有效的除臭清洗方法不僅能保持衣物清新，還能延長衣物的使用壽命。以下是幾個實用的夏季衣物除臭清洗妙招，讓你的衣物始終散發宜人的清新香氣。

#選擇合適的洗衣劑

首先要確保使用適合的洗衣劑。對於容易留有汗味的運動服和T恤，建議選用具有強效洗淨力和去臭功能的洗衣劑。一些含有消臭成分的洗衣液可以有效中和衣物上的異味，達到深層清潔的效果。

#使用天然成分的去漬產品

對於白色衣物，特別容易沾染污漬、或是領口袖口容易泛黃，洗衣前使用天然成分的去漬產品，不僅能有效去除髒污，還能保護衣料且無化學殘留、消除衣物上的異味，讓衣服焕然一新。

#日曬消臭

夏天陽光充足，利用太陽的紫外線可以幫助去除衣物上的細菌和異味。將清洗過的衣物掛在陽光下自然曬乾，不僅可以達到消毒殺菌的效果，還能使衣物散發自然的清新味道。

#使用除臭劑或蒸汽熨斗

在存放衣物之前，可以在衣櫃內放置一些除臭劑，如竹炭袋或香包，吸收衣櫃內的潮濕和異味。此外，使用蒸汽熨斗也能有效地去除殘留的汗味和細菌。

#定期清洗衣櫃和衣架

衣櫃和衣架長期使用易積存灰塵和污垢，這些也會影響衣物的清潔和味道。定期對衣櫃進行清潔並擦拭，保持衣架的乾淨也是保持衣物清新的重要小細節。