星巴克最新網美門市登場！日式和風「大溪公園門市」5／1開幕　

▲星巴克大溪公園門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克高顏值網美門市再+1，採用日式和風建築風格的「大溪公園門市」，5／1正式對外開幕。該店座落於大溪公園與老街之間，隱身於綠意與歷史氛圍交融的街區，門市外觀與周圍環境自然融合，主打沉穩靜謐的空間感受。提供旅人與在地居民一處能夠慢下來、靜心喝杯咖啡的場所。

門市本體由一座日式建築老屋改造而成，保留原有斜式屋頂架構，打開屋頂後形成挑高視野，提升空間通透感。室內選用木質家具與中性色調為主軸，搭配仿舊道具及手作細節，營造出懷舊又不失現代感的氛圍。這種設計不僅延續了歷史空間的溫度，也試圖透過簡約與自然素材的運用，引導消費者進入一種緩慢而專注的生活節奏。

呼應設計主題與大溪地景風格，星巴克同步推出限定商品與飲品。以大溪老街、日式建築與當地名產豆干為靈感，推出的「大溪風情隨行卡」與馬克杯，圖像與配色呼應地景記憶，另有以豆干為概念設計的肩背保冷袋，袋身車縫細節呼應豆干外型，別具巧思。

另外也推出門市限定飲品「麥芽豆奶福吉茶那堤」，將茶香濃郁的福吉茶與麥芽奶油泡沫結合，並灑上茶粉作為點綴，視覺與口感層次豐富。慶祝門市開幕，即起至5／31當日單筆消費滿800元，可獲旅行收納包；滿1,800元則可獲贈雙層野餐盒；若購買指定大溪特色商品套組，還可再加贈隨身保暖毯。

BELLAVITA 寶麗廣塲因應母親節到來，將中庭咖啡廳以夢幻柔和的玫瑰色打造期間限定的CAFÉ JOLIE咖啡館。消費者可穿過帶有超現實感的粉紅色漆金拱門，進入滿滿瑰麗色彩的特別空間，搭配透金色的圍籬，呈現一種獨有的華麗氛圍，造型搶眼的淡粉色吧台搭配絨布沙發和座椅，感受黃金年代的法國風情。

業者表示，咖啡廳內提供覆盆子果醬氣泡飲，以及鬆軟輕盈、裹著草莓覆盆子慕斯的帕芙洛娃、鮮蝦酪梨煙燻鮭魚葡萄柚沙拉佐帕尼尼等輕食，以及經典的英式三層架雙人午茶。