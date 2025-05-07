夏日必學5招白色背心穿搭術！加碼10款坦克背心　精品、平價全都有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

坦克背心通常具有較粗的肩帶，具有更高的包覆性與支撐力，涼爽的同時穿起來也較有安全感，不必擔心大動作會曝光，妳的衣櫃裡一定也有幾件坦克背心吧？今天編輯要來介紹的正是時尚圈萬年不敗的「白色坦克背心」，與什麼樣的風格單品都能組合出時髦穿搭，一件即能變化出多種造型，以下一起來看看夏日必學的白色背心穿搭術。

夏日必學5招白色背心穿搭

白色背心＋牛仔褲

其實白色背心的穿搭真的無須多想，從衣櫃中隨心挑出一件牛仔下身都能與之完美搭配，超模Kendall Jenner、Bella Hadid私下外出也經常這麼穿。 白色背心＋白色素面裙

若想營造清新仙氣的風格，「All White」會是最佳選擇，白色背心下搭配一件白色傘裙、花苞裙或是蕾絲裙，都能很好的發揮你的氣質。 白色背心＋皮革單品

想來點個性與氣勢，那麼就在白色背心的穿搭之中加入皮革單品，像是皮褲或是皮外套，輕鬆掌握酷辣時髦風格。 白色背心＋度假風單品

如果覺得白色背心太簡單，想讓穿搭增色一些，可以運用搶眼色調或圖騰的度假風單品來點亮穿搭，注入活力氛圍，也能帶來好心情。 白色背心＋西裝外套or風衣外套

白色背心可說是打造Cleanfit風格的神器，與各式俐落剪裁的西裝外套、風衣外套、西裝褲、寬褲都是絕配，是喜歡時髦都會風的女孩們，每日都能參考的實用穿搭公式。 盤點10款精品坦克背心

Loewe

紅極一時的Loewe Anagram坦克背心，至今依然是相當火熱的單品，是時尚博主、網紅們衣櫃裡必備的款式。

Saint Laurent

設計能自然彰顯出女性鬆弛感的服裝，那可是Saint Laurent的拿手活，像是Saint Laurent這款背心簡單繡上YSL代表性的Cassandre Logo，光是這小小的細節，即能帶出穿搭的高級感。

Prada

Prada的坦克背心自推出以來便一直長紅至今，辨識度極高的三角Logo，在一眾看起來相似的白色背心中，顯得特別亮眼。

Calvin Klein

Calvin Klein有多款中性輪廓、不同Logo設計的背心可挑選，其中這件採用黑色滾邊的白色背心，更散發一種青春運動感。

Diesel

Diesel的鏤空D字背心系列，乘著超高人氣早已變化出諸多顏色與延伸款式，不過最基本的白色D字背心還是相當值得納入衣櫃，中性風格又帶點小心機，價格也親民許多，適合酷酷女孩們入手。

Jacquemus

Jacquemus推出一款坦克背心，低調而具有質感，方圓領剪裁讓肩帶更修飾副乳、凸顯鎖骨線條，背後則有Jacquemus的小標籤，以及優美的挖背設計。

alo

由Jisoo代言的運動品牌alo，受到全球的超模、名人喜愛，不只是運動時的舒適美型首選，於日常生活穿搭裡也相當萬用，只要壓上alo的Logo，就是時髦的象徵，價格部分也很好入手。

Courrèges

擁有眾多星光加持的小眾品牌Courrèges，他們家推出各式獨特剪裁的背心單品，都非常受歡迎，首次入門Courrèges的話推薦這款微削肩坦克背心，任何身形皆能輕鬆駕馭。

Marithé François Girbaud

法國平價時尚品牌Marithé是許多韓星的私服愛牌，在韓國紅透半邊天，並一路紅到了台灣，這件基本款的白色背心繡有MFG Logo，想和高允貞、IU穿同款，選Marithé的不會錯！

Rest & Recreation

韓國設計師品牌Rest & Recreation以「小逗號」的標誌爆紅，同樣也是韓星私服出鏡率超高的品牌，像是Jennie、太妍、張員瑛都有穿過，其中RR的背心系列是初次認識品牌最推薦的品項之一。

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