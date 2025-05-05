Joseph Joseph母親節限時優惠　廚房單品與衣物收納系列7.2折起

▲英國家居設計品牌 Joseph Joseph推出組合價與滿額送贈品優惠，輕鬆注水附蓋製冰盒（藍）售價390元，搭配附蓋設計，防止液體溢出或參雜異味。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節即將到來，英國家居設計品牌 Joseph Joseph 即起至5／31，推出「時髦母親生活提案」優惠活動。推出主打實用又具設計感的居家選品，包括烘焙組與衣物收納系列限時7.2折起，另購買衣物清潔系列單筆滿3,888元，還可獲贈品牌熱銷的可折疊洗衣提籃。

▲折疊桌上型燙衣板，可摺疊設計並整合熨燙機存放區，節省桌面空間，同時附獨立掛鉤可安裝於牆面或門後。

▲曬襪架能一次吊掛22件至32件小型衣物，售價390元至590元。

針對日常家務的衣物整理需求，Joseph Joseph推出「摩登衣事組」限定優惠，包含折疊桌上型燙衣板、褲裙夾式衣架等產品，以簡約設計搭配實用功能，協助使用者有序收納、輕鬆完成熨燙程序。指定組合7.7折優惠，原價3,880元，特價2,999元，輕鬆提升居家效率與整潔度，也讓媽媽在整理時更輕鬆。

▲可折疊洗衣提籃，承重達9公斤。使用後可平放摺疊，方便收納於洗衣機上方或櫥櫃內。

▲多功能攪拌量測盆9件組，採堆疊設計輕鬆收納，含2個攪拌盆、1個不鏽鋼篩網、1個瀝水碗及5個量匙。

▲旋轉收納打蛋器，集結混合與打發、具備二合一攪拌功能；獨特的平面收納設計，可節省空間，耐溫可達200度，適用於各種不沾鍋具。

除了優惠價，業者表示於活動期間內，單筆消費達3,888元，即可再獲得限量「可折疊洗衣提籃」，提籃設計因具備輕巧可收、攜帶便利等特點，為品牌熱銷商品之一。另一人氣商品「NEST多功能攪拌量測盆9件組」，以及可堆疊收納不佔空間，提供整合攪拌、過篩與量測功能的「旋轉收納打蛋器」組合，推出原價2,780元，特價1,999元入手優惠。

▲無印良品防曬系列新品上市。（圖／各業者）

針對注重生活品質的母親族群，MUJI無印良品從實用角度出發，推薦三大贈禮方向：防曬保養、旅行配件與居家電器。UV防曬水凝乳與乳液主打高防護與溫和配方，適合日常使用或戶外活動，同時不含酒精與香料，敏感肌也能安心。搭配可折疊遮陽帽，更添外出實用性。

無印良品表示，5／1起至5／11祭出消費滿1,000元贈100元抵用券活動，滿額可累計兌換，並對部分電器如風扇提供限時特價。

▲HOLA的明星商品「PALETTE300織素色天絲被套」使用100% 天絲萊賽爾纖維織成，擁有吸濕性及透氣性。

主打日常陪伴的HOLA，即日起至5／21推出實體門市單筆消費滿5,000元送500元抵用券、線上購物滿2,000元送200元券，同時於特定門市，還能出示截圖免費換美式咖啡與折價券兌換活動，營造節慶氛圍。