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四大Outlet母親節優惠開跑　名品回饋1折起、Chloé馬鞍包現省1萬

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▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲Outlet母親節推優惠，華泰名品城還有粉嫩打卡點讓你跟媽媽拍美照。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節腳步將近，各大Outlet紛紛祭出多重優惠與回饋活動，華泰名品城以大地春意為題營造浪漫氛圍，MITSUI OUTLET PARK則主打新櫃亮相與品牌下殺，禮客以實惠折扣與高CP值商品，吸引精打細算的消費族群，而SKM Park Outlets高雄草衙則結合吃喝玩樂與品牌升級，打造一站式寵媽體驗。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

華泰名品城：贈限量花束寵媽咪
華泰名品城自4月下旬起展開「春日尋遊」活動，以歐式花園造景打造春季限定的繽紛空間，也加入多個獨家Outlet品牌，包括Marc Jacobs、PEDRO與John Varvatos，進一步豐富園區購物選擇。迎接母親節，全區商品下殺至2折起，Tory Burch托特包最低6折優惠，售價8,340帶回家；Les Nereides飾品與Le Creuset愛心鍋也推出低於4折的特價。此外5月首兩個周末，單筆消費滿5,500元，即可兌換限量「心動花束」，為媽媽獻上專屬驚喜。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城Tory Burch Ella Bio小號托特包，原價13,900元，特價8,340元；Les Nereides 水上花圈耳環，原價6,400元，特價1,920元。

MITSUI OUTLET PARK：抽獎東京住宿
三井不動產旗下Outlet據點同步推出母親節限定活動。從4／18至5／11推出「母の日特集」，指定品牌商品下殺至3折起，三大據點還有不同的滿額贈品與抽獎活動，如林口店送東京巨蛋飯店住宿券、台南店則結合泰國展現折抵優惠，台中港店與LaLaport聯合回饋總額甚至達17%。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲三井Outlet林口店Ⅰ館中央廣場，有莫內湖畔花園裝飾，讓媽媽浪漫一下。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲三井Outlet林口店推東京巨蛋飯店住宿券抽獎。

禮客Outlet：滿額送券再贈禮
面對消費趨於保守，禮客百貨在4／25至5／19期間推出「溫馨獻禮 媽咪我愛你」活動，全館祭出滿5,000元送200元、滿1萬元送400元的折抵券，加碼贈品如料理餐券與戶外用品也同步登場。內湖店Chloé馬鞍包原價35,000元，特價21,480元；ST. JOHN針織外套，原價43,500元，1折特價4,350元，公館店還有多款休閒鞋、運動服飾與防曬外套提供選購。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲禮客內湖店推出MASSIMO GALLERIA專櫃Chloé馬鞍包，原價35,000元，特價21,480元；內湖店推出ST. JOHN針織外套，原價43,500元，1折特價4,350元。

APP新會員還可享限量入會禮，內湖店消費滿3,000元可兌換餐飲套餐，公館店則送精美小禮物。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

SKM Park Outlets高雄草衙：吃喝玩樂一站滿足
南台灣的SKM Park Outlets高雄草衙則以「一站式」為亮點規劃五月活動。母親節期間，kate spade與MaxMara等品牌，推出最低3折起的特價；餐飲「默爾 pasta&pizza」與TGI FRIDAYS，也推出滿額贈招待券與限定套餐，適合全家共享暖心時光。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙 大道西一樓 kate spade 全面5折起，母親節限定新品登場。

此外園區內的鈴鹿賽道樂園，同推母親節限定優惠，快樂分享券2組520元，上傳照片並打卡標記#媽媽我愛您 #鈴鹿賽道樂園 #樂園快樂車，還加碼贈送樂園快餐車霜淇淋。館內ASICS開出全台首間新型態Outlet概念店，購滿3,000元即贈運動腰包，New Balance重新開幕後空間更加寬敞舒適，逛街更輕鬆。

▲Outlet母親節優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

Outlet, 特賣, 母親節, 優惠, 折扣

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