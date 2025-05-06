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梅雨季節來襲！5個化妝技巧讓妝容持久一整天

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記者李薇／綜合報導　圖／Pixabay

面對梅雨季節來襲，出門帶傘、穿雨鞋已經是很多上班族的基本配備，不僅身上要防雨，妝容絕對也要防水，才能避免脫妝脫到不行，建議上妝時注意5個小步驟，避免妝花。

▲防水彩妝。（圖／Pixabay、品牌提供）

1.防水要從隔離乳開始

下雨最怕的就是底妝脫妝，只要臉一斑駁，不管眼妝、唇妝有多美都沒用，在底妝上妝的技巧上，建議挑選持妝、控油度高的隔離乳，先在肌膚薄擦打底，可以幫助後續粉底更穩固地定在肌膚上，即使肌膚出油，也可以第一層就先做到阻隔防護。

2.粉底刷上妝更牢固

不均勻的底妝分佈在臉上，遇水，太多粉底的地方一定會最先崩壞，因此，薄透的底妝層層堆疊，就像把地基打穩一樣，遇水之後才能撐得久；因此建議挑選粉底刷來上妝，讓粉底非常均勻的延展，達到最薄透的效果。

▲防水彩妝。（圖／Pixabay、品牌提供）

3.為妝穿上小雨衣

市面上有針對局部的妝容設計「彩妝雨衣」，像是容易脫妝的眉毛以及口紅，就有專屬的單品，載完妝之後薄擦一層，可以將顏色封鎖在薄膜中，加強持妝度。

4.最後一定要定妝

在整體完妝之後，建議挑選粉質細緻的蜜粉，全臉輕刷薄薄一層，加強妝容的持久度；也可以挑選專門的定妝，均勻地噴灑在臉上，做好最後的定妝。

5.妝一定要薄透

很多人化妝都會不自覺的越來越厚，但在暴雨的天氣裡，妝容越厚，脫妝之後的反差效果更大，因此建議挑選比較自然感的大地色系，還有輕薄的底妝，做到肌膚修飾，同時又不會與素顏相差太多，避免真的脫妝之後，落差太大。

關鍵字：

脫妝, 彩妝, 妝容, 底妝

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