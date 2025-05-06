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多與正能量的朋友相處！「5個實用方法」教你在忙碌時找回快樂

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▲▼「5個實用方法」教你在忙碌時找回快樂 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲快樂其實沒有想像困難。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候就是覺得心裡悶悶的，好像做什麼都提不起勁，讓自己開心的五個方法，其實不需要太複雜，只要從日常生活中開始用心經營，就能慢慢找回快樂的感覺。以下是五個實用且溫暖的方法，幫助你在忙碌或低潮時，重新找回內心的平靜與愉悅。

#給自己一點獨處時間

每天留一點時間和自己獨處，無論是泡杯喜歡的茶、看一本書，或只是靜靜地聽音樂，這些時光可以讓你暫時放下外界的壓力，回到自己的節奏，重新整理思緒。

▲▼「5個實用方法」教你在忙碌時找回快樂 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#做讓自己感興趣的事

找回童年時的興趣，或培養一項新嗜好，如畫畫、烘焙、攝影等，能讓你從中獲得成就感與快樂。即使只是短短的三十分鐘，也能讓心情大大不同。

#運動流汗，釋放壓力

運動是天然的快樂來源。跑步、跳舞、瑜伽或散步，透過流汗讓身體分泌內啡肽，能有效紓壓並提升情緒。持之以恆會發現自己不只心情變好，連身體狀況也跟著改善。

#感恩與記錄美好

每天睡前寫下三件讓你感恩的小事，哪怕是「今天陽光很好」或「同事送了我一杯咖啡」。這樣的練習能訓練大腦注意生活中的正向細節，長期下來會讓你感受到更多幸福。

▲▼「5個實用方法」教你在忙碌時找回快樂 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#與正能量的人相處

身邊的人對情緒的影響極大。和樂觀、善良的人相處，可以互相支持、鼓勵，減少負能量的干擾。偶爾主動傳個訊息、約朋友吃飯，都有助於拉近關係，也讓內心更加溫暖。

關鍵字：

心情管理, 快樂方法, 壓力釋放, 感恩練習, 正能量

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