襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

文／美人圈

如果說衣櫃只能投資一樣單品，那非「襯衫」莫屬！從經典白襯衫、牛仔襯衫到印花襯衫等，襯衫已不再只是死板通勤制服的代名詞，而是時髦穿搭的萬用單品。不論是上班、約會還是假日出遊，一件合適的襯衫搭配得宜，就能打造出兼具質感與個性的造型。2025年還不知道襯衫該怎麼穿出時髦感，這次就帶你掌握最流行的襯衫款式與穿搭技巧，讓你一年四季都能靠襯衫晉升穿搭女王！

▲一件襯衫就能解鎖各種風格、場合的百變LOOK！（圖／IG@juneiperb0i、IG@lara_bsmnn、IG@valerie.kei）

2025春夏襯衫穿搭範本

白襯衫穿搭：6種風格，輕鬆駕馭各種場合！

白襯衫向來是衣櫃中最經典、實用的單品之一，不論季節更迭、流行變化，它始終穩坐時尚圈C位。看似簡單的設計，卻蘊藏無限變化，不僅能應付正式場合，也能輕鬆轉換為日常休閒、氣質約會、甚至時髦街頭風。這次就帶你一次掌握白襯衫的6種實用穿法，讓你從辦公室穿到下班聚會，一件就能輕鬆駕馭多種場合，穿出風格、穿出態度！

1.Smart Casual風：白襯衫＋褲裙

白襯衫是永不退流行的穿搭王牌，搭配一件俐落剪裁的褲裙，立刻穿出既專業又有親和力的Smart Casual風格。這種組合不僅適合辦公室，約會或日常逛街也完全不違和。重點是，白襯衫乾淨俐落、褲裙增加一點活潑感，再配上一雙娃娃鞋，輕鬆就能穿出有質感的知性氛圍！

▲白襯衫搭配褲裙，打造Smart Casual風格。（圖／IG@sora_pppp）

2.休閒運動風：白襯衫＋運動褲

想不到看似正式的白襯衫與休閒運動褲相互搭配竟毫無違和！少女時代秀英這回以Oversized白襯衫內搭平口小可愛，刻意不把扣子全扣上、露出纖細小蠻腰，恰到好處的露膚反而更加性感撩人，下身則以黑色運動褲去做配色上的呼應，反差對比的風格讓白襯衫穿搭搶眼度提升。

▲Oversized白襯衫搭配運動褲，展現休閒時尚。（圖／IG@sooyoungchoi）

3.率性風：白襯衫＋牛仔褲

穿搭新手不想踩雷就把趙露思和易夢玲這套穿搭公式好好牢記，「基本款白襯衫＋牛仔褲」絕對不出錯，簡單卻不隨便，輕鬆展現隨性中的質感。不論是直筒、寬褲或微喇叭牛仔褲，都能穿出不同風格：搭配高腰褲拉長腿部比例、塞衣角更有精神，再加上一點配件點綴，像是眼鏡或肩背包，立刻晉升穿搭達人。

▲白襯衫搭配牛仔褲，輕鬆打造率性風格。（圖／weibo@Her_趙露思）

另外也可以學易夢玲把寬鬆白襯衫當作外套，內搭同色系小背心，層次疊穿不但造型感升級，還能有效藏肉，視覺上更顯瘦！

▲寬鬆白襯衫當作外套，內搭同色系小背心。（圖／IG@yimengling）

4.氣質知性風：白襯衫＋長裙

白襯衫搭配長裙輕鬆營造出氣質知性風！不論是飄逸雪紡、微正式感的傘裙，還是復古碎花長裙，都能讓白襯衫的俐落感多了一份柔和氣質。上衣可選擇微紮進裙頭，營造比例又不失輕盈感；腳踩簡約跟鞋或小白鞋，就能輕鬆應對約會、下午茶、甚至是半正式活動，整體氛圍優雅又不失氣場。

▲在長裙上加上絲巾點綴或是配上皮帶都能讓白襯衫造型更出彩。（圖／IG@valerie.kei）

5.休閒渡假風：白襯衫＋百慕達短褲

百慕達短褲，也就是所謂的「中長版短褲」是兼具俐落感與舒適度的實用單品，搭配基本款白襯衫瞬間有滿滿度假氛圍！值得一提的是，這類過膝長度的短褲，不僅修飾腿型，也多了幾分正式感，搭配簡潔的白襯衫，既可休閒、也可正式。想要更有型，可以選擇微寬鬆版型的襯衫做半紮設計，下身再配上樂福鞋、穆勒鞋或球鞋，清爽中帶點帥氣，低調又有質感！

▲白襯衫搭配百慕達短褲，營造休閒度假氛圍。（圖／IG@paola_cossentino）

▲百慕達短褲搭配基本款白襯衫瞬間有滿滿度假氛圍。（圖／IG@marine_diet、IG@paola_cossentino）

6.幹練女強人風：白襯衫＋西裝外套

白襯衫與西裝外套的經典組合，堪稱職場女強人最愛的穿搭模板！潔白俐落的襯衫搭上剪裁合身的西裝外套，不僅瞬間提升專業感，更能散發自信氣場。搭配合身西裝褲展現俐落幹練，換上牛仔褲則打造出既時髦又不呆板的造型，直接切換下班約會模式。

▲白襯衫搭配西裝外套，展現幹練專業形象。（圖／IG@vousmevoyez）

▲秦嵐。（圖／小紅書＠秦嵐）

▲許多時尚博主也會在白襯衫外面搭配針織衫做疊穿，最外層再套上一件挺版西裝外套，完美平衡柔美與幹練氣場。（圖／IG@marine_diet、IG@gigischmitz_）

牛仔襯衫穿搭：4個技巧，打造率性休閒風！

牛仔襯衫的實穿程度絲毫不遜色於基本款白色襯衫！它兼具率性風格與休閒感，單穿、疊搭或作為外套使用都有型，輕鬆展現隨興又俐落的時髦氣場。不分性別、不挑季節，牛仔襯衫幾乎能駕馭各種風格與場合。以下整理出牛仔襯衫的4大穿搭技巧，教你從日常休閒到質感通勤都能完美上身，簡單穿出風格範！

1.牛仔襯衫＋同色牛仔褲：拉長視覺比例，打造俐落感

牛仔襯衫搭配同色系單品，是打造整體感與時髦度的簡單公式。選擇淺中藍為主的丹寧色調，從上衣、褲子、裙子到包鞋統一色系，不僅視覺上更俐落，還能自然拉長身形比例，顯高又顯瘦。想要多點層次感，可挑選不同材質或深淺漸層的單品混搭，既不無聊又很有造型感。最後，點綴些微金飾或亮色小包，就能讓丹寧穿搭瞬間升級！

▲無論是深藍、淺藍或水洗丹寧襯衫，只要選擇同色調搭配，就能讓身形看起來更修長。（圖／IG@whatgigiwears）

▲同色系牛仔襯衫穿搭，拉長身形比例。（圖／IG@yunnnie、IG@sooyoungchoi）

▲同色系丹寧穿搭不無聊又很有造型感。（圖／IG@sviridovskayasasha、IG@min.nicha、小紅書@秦嵐）

2.牛仔襯衫＋西裝褲： 混搭出率性與俐落的衝突美感

將休閒感十足的牛仔襯衫搭配上正式感濃厚的西裝褲，是許多時尚博主熱愛的混搭公式！剛柔並濟的視覺衝突，不僅讓造型更有層次感，也展現出個性與品味。尤其當牛仔藍與深灰、黑色或奶茶色西裝褲搭配時，色彩撞擊更強烈，營造出不費力的高級感。再加上樂福鞋或跟鞋，通勤、休閒都能完美駕馭！

▲牛仔襯衫搭配西裝褲，混搭出率性俐落風格。（圖／小紅書@ZHAIAIAIA、小紅書@海豚Jessy有點辣）

牛仔襯衫＋素T：把襯衫當薄外套，內搭T、背心或洋裝，輕鬆打造層次感

牛仔襯衫不只能單穿，當作外套來搭配更是時尚圈的秘密武器！版型挺又不過於厚重，春秋當外搭剛剛好，不論是內搭素T、背心還是洋裝，都能輕鬆疊穿出層次感。顏色方面選擇淺藍更有輕盈氛圍，深藍則多了點成熟質感。小技巧是捲起袖子、敞開穿，瞬間展現率性不做作的街頭感。

▲牛仔襯衫作為外套，內搭素T或背心打造層次感。（圖／小紅書@秦嵐、小紅書@EIGHTHMONTH）

▲牛仔襯衫當外套也是百搭公式。（圖／小紅書@yuetming-、小紅書@鈴木野子）

牛仔襯衫層次疊穿： 與針織衫、西裝外套等單品疊穿，提升造型豐富度

牛仔襯衫不只能單穿，混搭不同單品更有味道，還能立刻脫穎出眾！將牛仔襯衫作為中層穿搭，披掛一件針織衫，或是外搭西裝外套、風衣都超合拍，讓整體造型瞬間豐富有層次。春秋季節尤其適合這樣的穿法，不僅保暖還能增添穿搭趣味。選擇微寬鬆版型的牛仔襯衫，更容易打造輕鬆自然的Look，再搭配簡約內搭和配件點綴，就能營造出時髦又不費力的日常風格。

▲宋慧喬在韓劇《現正分手中》就在牛仔襯衫外披掛針織衫，打造隨性卻不馬虎的穿搭！（圖／截圖自韓劇《現正分手中》）

▲牛仔襯衫與針織衫或西裝外套疊穿，提升造型豐富度。（圖／IG@momo、IG@wangmelinda）

印花襯衫穿搭：格紋、條紋、花卉展現個人魅力！

印花襯衫不僅是春夏穿搭的亮點，也是展現個人品味的關鍵單品。無論你喜歡低調典雅還是大膽張揚，只要掌握挑選與搭配技巧，就能穿出屬於自己的獨特魅力。以下分為4～5類常見印花款式，幫你快速找到命定風格！

格紋襯衫：經典百搭，可搭配牛仔褲、卡其褲、半裙等，也可參考Minnie的Miu系穿搭

穿搭建議：搭牛仔褲、卡其褲、甚至優雅半裙都OK，近年流行的「Miu系穿搭」穿搭則會看到Miu Miu女孩用正式感格紋襯衫外搭Polo衫，下身配上可愛花苞短裙，營造出看似不搭但卻獨樹一幟的疊穿方法！

▲Minnie示範最夯的「Miu系穿搭」格紋襯衫外搭Polo衫！（圖／IG@min.nicha）

▲章若楠以格紋襯衫＋優雅半裙展現知性文青氣息！（圖／小紅書@Bottega Veneta）

除了單穿格紋襯衫，也很推薦多層次的穿搭方式，像是把格紋襯衫當作輕薄外套罩在T恤或背心外，不僅增加穿搭層次，也能依照溫度隨時穿脫，特別適合早晚溫差大的季節。你也可以將格紋襯衫當作「配件」，隨興地披在肩上或綁在腰間，馬上讓造型更具時尚態度，也是不想太用力穿搭時的救星！

▲格紋襯衫穿搭示範，展現多種風格。（圖／IG@momo、IG@juneiperb0i）

▲把格紋襯衫當作配件。（圖／IG@wangmelinda）

條紋襯衫： 上班族最愛，可正式可休閒，搭配西裝褲、白褲或運動褲都各有風格

穿搭建議：深色條紋可勾勒出身形線條，加強顯瘦作用。上班OL除了能單穿條紋襯衫搭配西裝褲、長裙外，也可以配上經典白褲，整體更添夏日清爽感，也不會給人過於拘謹的印象，但同時正式場合穿也不會顯得不莊重。

▲條紋襯衫穿搭示範，可正式可休閒。（圖／IG@sooyoungchoi、小紅書@與間HAVEGAN）

▲藍色條紋襯衫搭配白褲也是春夏不敗穿搭公式，不僅色系上很降溫，還完美融合率性和正式感！（圖／CELINE、IG@cvseev）

條紋襯衫也並非只能一成不變，許多時尚博主也會搭配adidas運動褲、居家風短褲、甜美花苞裙玩出風格上的變化，直接讓條紋襯衫煥發全新活力！條紋襯衫配上學院風百摺短裙也非常減齡，同時A字剪裁的設計大大修飾寬臀和大腿肉，視覺十分顯瘦。

▲條紋襯衫搭配居家風短褲玩出變化。（圖／IG@juneiperb0i）

▲條紋襯衫搭配甜美花苞裙。（圖／IG@flamme.ji、IG@linda.sza）

▲條紋襯衫配上學院風百摺短裙非常減齡。（圖／IG@linda.sza）

▲前陣子小紅書最火的穿搭就是以條紋襯衫配adidas運動褲，對比風格視覺辨識度極高！（圖／IG@linda.sza）

花卉襯衫： 營造浪漫柔美風，建議搭配素色下裝，或選擇透膚材質作為外套

穿搭建議：由於花卉襯衫本身圖騰就很搶鏡，因此不建議下身色彩過於強烈，會推薦搭配素色長裙或高腰牛仔褲、工裝褲，打造清新少女感；或是可以選擇材質帶有透膚感的款式，作為小外套穿會更有層次。小碎花圖案更顯溫柔，色系柔和如米色、粉色、藍紫會更百搭。

▲花卉襯衫穿搭示範，營造浪漫柔美風格。（圖／IG@clane_staff、小紅書@張婧儀）

▲如果上身花卉襯衫的圖騰與下身是一致的，視覺上反而會有延伸感，不會顯得很雜亂！（圖／IG@alisontoby、IG@wangmelinda）

▲花卉襯衫作為小外套穿會更有層次。（圖／IG@wangmelinda）

其他印花： 度假風印花適合搭配短褲、草帽等，動物紋印花則適合搭配簡約下裝

穿搭建議：搭配短褲、草帽、涼鞋，輕鬆打造夏日渡假風情！也可多層次疊加敞開當外套穿，或是配上白色T恤、背心去降低俗艷感。印花選棕櫚葉、熱帶花卉、變形蟲印花或海洋元素最具度假感，布料可選擇雪紡或亞麻更透氣。

▲度假風印花襯衫穿搭，充滿夏日氣息。（圖／IG@wangmelinda、小紅書@RichMorning）

▲印花選棕櫚葉、熱帶花卉、變形蟲印花或海洋元素最具度假感。（圖／IG@peggygou_、小紅書@Kath_Kath）

動物紋印花：個性時髦風，豹紋、斑馬紋是經典不敗，選黑白咖最好駕馭

穿搭建議：下身選擇極簡設計，像是合身牛仔褲、直筒西裝褲或皮裙，展現自信氣場，材質選輕薄，會給人印象柔和點！

▲動物紋印花襯衫穿搭，展現個性時髦。（圖／小紅書@AZURIERA、小紅書@艾恩美瑞）

▲動物紋印花襯衫。（圖／小紅書@GANNI）

二、 襯衫穿搭技巧：紮衣、捲袖、配件…細節決定時尚！

1. 紮衣服技巧： 全紮、半紮、不紮，不同紮法營造不同風格

全紮：將襯衫「全紮」進褲子或裙子裡能收束上身寬鬆感，不僅展現出整潔利落的氛圍，還能清楚劃分腰線，視覺上拉長下半身比例，讓整體更顯高挑、身形更勻稱。上班族就很適合全紮穿法，會更具正式感，適合開會等職場場合。

▲全紮更具正式感。（圖／IG@valerie.kei、IG@marine_diet）

▲全紮視覺上拉長下半身比例，讓整體更顯高挑。（圖／IG@marine_diet）

半紮：「襯衫半紮」是在近年時尚圈中備受喜愛的一種穿法，將襯衫的一側或前片隨性紮進褲頭或裙頭，另一側自然垂下，看似不經意，卻能打造出高級感與層次感。此外，半紮穿法不會過於正式，又比全放更有型，是法式、韓系穿搭常見的小心機。

▲比起全紮，半紮不會完全暴露腰部曲線，對於想遮掩腹部、但又想拉高比例的人非常友善。（圖／IG@sviridovskayasasha、IG@taina.csg）

不紮：襯衫「不紮」的穿法雖然最簡單，卻一樣能穿出風格！將襯衫自然垂墜、不塞進褲頭，是一種主打舒適、率性與自在感的穿搭方式，特別適合休閒日常或寬鬆輪廓的造型風格。對於下半身或腰腹不想太明顯的人來說，不紮穿法能巧妙遮掩，展現自然的垂墜線條！

▲不紮襯衫讓整體造型更輕鬆，活動自由、不緊繃，特別適合春夏季節或想走寬鬆、慵懶風格的人。（圖／IG@feve__r、IG@linda.sza）

▲不紮穿法能巧妙遮掩，展現自然的垂墜線條！（圖／IG@lara_bsmnn）

2. 袖子變化： 捲袖子或搭配袖扣，都能讓襯衫穿搭更有型

捲袖子：將襯衫袖子捲起來，看似小動作，卻能瞬間提升整體造型感與風格層次。捲袖子露出的手腕與手臂線條，能營造俐落有精神的視覺效果，特別適合辦公或正式場合中稍微減壓的穿搭！

▲原本正經的襯衫捲起袖子後，自帶一種不經意的隨性時尚感，讓穿搭更貼近日常、好親近。（圖／IG@marine_diet、IG@_imyour_joy）

加袖扣：袖扣是一種專門用來固定襯衫袖口的飾品，大多數女生襯衫的設計為直接改變袖扣的扣環，從鈕扣變成珍珠或是其他裝飾物。相較於一般釦子，袖扣更具裝飾性、儀式感，常見於正式場合如婚禮、會議或宴會等。且基本款襯衫加入袖扣能讓整體看起來更有份量，細節之處彰顯你的好品味。

▲基本款襯衫加入袖扣能彰顯好品味。（圖／小紅書@SEVEN LIFE、小紅書@寧波阪急BV-Bonnie）

3. 配件搭配：項鍊、領帶、腰帶等配件，畫龍點睛提升時尚感

襯衫雖是衣櫃裡的經典基本款，但只要加入巧妙的配件搭配，立刻就能讓整體造型升級。從頸間項鍊、閃爍的耳環，到腰際皮帶，每一處小細節都能為穿搭注入個人魅力！最常見的加分配件要屬皮帶莫屬，不但具有裝飾作用，還能強調腰身比例，修飾線條，視覺看上去更顯瘦。

▲搭配配件時，記得掌握重點不超過兩處，避免過度裝飾造成視覺混亂。選擇與襯衫材質、顏色協調的配件，更能輕鬆穿出質感風格！（圖／IG@lara_bsmnn、IG@gigischmitz_）

▲混搭多層不同長度項鍊，適合V領襯衫或開扣穿法，提升造型層次。（圖／IG@valerie.kei）

越來越多女生以領帶搭配襯衫，打破以往「領帶＝男裝」的傳統印象！領帶搭配襯衫可打造復古學院風、甜酷辣妹風、也可以玩出中性帥氣風格，直接成為當今潮人與時尚博主愛用的穿搭武器。這股「女力領帶風」不僅是造型選項，更是一種態度的展現。

▲領帶搭配襯衫可打造復古學院風、甜酷辣妹風。（圖／IG@linda.sza、IG@lara_bsmnn）

▲韓星也愛領帶搭配襯衫。（圖／IG@jessica.syj、IG@min.nicha）

▲領帶未必要中規中矩綁在襯衫上，也可以打成蝴蝶結，或是自然垂掛，更具不羈風格！

（圖／IG@lara_bsmnn）

襯衫的魅力在於它無可取代的百搭性，無論男女、四季或場合皆能靈活運用。從正式的辦公穿搭、休閒的周末造型，到層次混搭、疊穿技巧，只要一件襯衫就能打造出截然不同的風格。鼓勵大家勇於嘗試各種襯衫穿搭，只要掌握搭配技巧與細節變化，襯衫永遠都是衣櫃裡最實用、最耐看的時尚關鍵單品。

延伸閱讀

「堆堆襪/泡泡襪」穿搭範本！10種搭配技巧穿出時髦感，學院、街頭、運動風全都有！

美成真人Ai上韓網熱搜！中國網紅「易夢玲」是誰？爆紅原因、穿搭變美公式一起揭曉！

2025奶茶色球鞋8款推薦：城市限定SAMBA珍奶配色太Q，NB740、鬼塚虎為穿搭套上溫柔濾鏡

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。