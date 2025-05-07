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最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感

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▲▼健腦食物。（圖／Unsplash）

▲莓果內的多酚能夠幫助抗氧化，延緩大腦衰老速度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人壓力山大，工作、家庭兩頭燒，腦袋也越來越不給力，有時明明要說的話，下一秒卻立刻忘記，小心這些都是大腦發出的退化警報，營養師高敏敏建議補充健腦食物，幫助大腦年輕，跟著吃就沒有錯！

▲▼健腦食物。（圖／Unsplash）

#雞蛋

含優質蛋白質與卵磷脂，促進腦部發育、保護神經系統。

#綠色蔬菜

植化素中的營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳。

▲▼健腦食物。（圖／Unsplash）

#深海魚類

深海魚類富含Omega-3脂肪酸，可以預防記憶衰退，有助改善學習困難閱讀障礙。

#綜合莓果

莓果內的多酚能幫助抗氧化，減少自由基破壞、幫助延緩腦衰老速度。

▲▼健腦食物。（圖／Unsplash）

#燕麥/穀類

富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質等，可以預防腦袋混沌。

#堅果

內含有豐富的亞麻油酸，可以舒緩腦神經緊繃，是腦部細胞發育的關鍵。

▲▼健腦食物。（圖／Unsplash）

#優酪乳 #優格

除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色胺酸，能提升學習力與專注力。

#海藻類

富含Omega-3脂肪酸，幫助維持神經元結構完整性，增強記憶力。

▲▼健腦食物 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了補充健腦食物，維持運動習慣也很重要，幫助刺激神經迴路，加速大腦反應更有感。

1.桌球

桌球是需要高度專注和快速反應的運動，有助於訓練手眼協調能力、訓練專注力並促進神經連結，根據研究，桌球運動與反應訓練能提升老年人記憶力，降低失智症風險。

2.羽球

羽球屬於全身性運動，能訓練大腦反應力，提升大腦處理空間資訊的能力，延緩腦部老化。

3.足球

足球是集體合作的運動，通過腳部控球、傳球和射門，能提升大腦與四肢的協調性。

4.爬山

爬山時吸入大自然的新鮮空氣，能改善腦部血氧循環，增強認知功能，且爬山能刺激大腦小腦區域的活動，有助於提升平衡感。
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關鍵字：

健腦食物, 運動, 大腦反應力, 記憶力, 腦部保養

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