「江南太子」李洙赫要來台灣了！5／14現身BELLAVITA當DG男神

記者鮑璿安／綜合報導

有「江南太子」、GD閨蜜封號的南韓男神李洙赫終於要來台了！這次是他首度造訪台灣，受邀參加Dolce&Gabbana BELLAVITA 旗艦店開幕，粉絲們有機會近距離一睹男神風采。





▲「江南太子」李洙赫要來台灣了，5月14日（三）來到Dolce＆Gabbana 在BELLAVITA的旗艦店 。（圖／翻攝自李洙赫IG）

據了解，李洙赫將在5月14日（三）來到Dolce＆Gabbana 在BELLAVITA的旗艦店，預計17:00 活動就會開始，為大家開箱時隔10年再度登台的Dolce&Gabbana，旗艦店空間主色調採用溫暖且極具品牌識別度的「西西里黑」，擁有完整男裝、女裝、還有首飾系列、與香水專區。而李洙赫來台行程也保密到家，班機資訊不對外公開，但他首次來台消息曝光，就已經掀起廣大粉絲熱議。

李洙赫在2006年以模特兒身份出道，以雕像等級美男顏值和獨特魅力，迅速在模特兒界走紅。然而演藝之路並未因此停止，2010年他開始參與電視劇演出，《還有明天》、《于氏王后》等作品都受到好評。他最近也與GD等「88LINE」一同出演綜藝節目《Good Day》，自帶貴氣的形象，也讓江南太子封號盛傳。





▲ 李鍾碩來台出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動 。（圖／品牌提供）

最近不斷有韓星來台，李鍾碩曾演出《當你沉睡時》、《黑話律師》等熱播戲劇，擁有大批粉絲支持，3月也曾來台，出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕，機場時尚充滿亮點，身穿FERRAGAMO 25春夏男裝多功能斜紋棉襯衫，呈現現代俐落剪裁，搭配輕盈質感黑色牛仔褲，整體造型以FERRAGAMO經典圖樣綴飾，手持標誌性FERRAGAMO 黑色托特包，呈現出紳士又休閒的旅行穿搭。