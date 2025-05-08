星巴克母親節優惠終於來啦！5／10起連兩天「大杯以上買一送一」

▲星巴克母親節買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

本周末迎來母親節，星巴克從周三到周五先推第二杯半價暖身，而本周六（5／10）起一連兩天，為了媽媽祭出「大杯以上好友分享」，一樣幾乎囊括所有現做飲品，難得的周末六日買一送一優惠，記得要好好陪媽媽度過開心的咖啡時光喔。

星巴克宣布5／10、5／11一連兩天，推出「LOVE MOM 集團同慶 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意優惠品項不包括雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。另提供門市也有限制，不提供優惠門市請參看文後列表。

怡客咖啡也在5／10起連兩天推出母親節優惠，任選兩套主廚推薦＋沙拉拼盤套餐，可享100元內飲品任選；西雅圖極品咖啡則在5／11前，推出任選飲品一杯，即享蛋糕櫃全系列蛋糕半價優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。