風Luxury／溫柔色系華麗錶獻媽咪　向日葵鑽錶滿滿正能量

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Sunflower 36毫米腕錶粉色款， 2,310,000元起。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

母親節前夕，鐘錶品牌不約而同發表溫柔色系且帶華麗感的新作，海瑞溫斯頓（Harry Winston）以充滿正面能量的向日葵為靈感創作卓時Premier系列 Sunflower 36毫米自動腕錶，完美結合珠寶鑲嵌與製錶工藝；Blancpain Ladybird Colors系列則新添優雅又貴氣的皇家紫色調錶款獻給媽咪。





▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Sunflower 36毫米腕錶黃色款， 2,310,000元起。

華麗時計

海瑞溫斯頓全新卓時Premier系列 Sunflower 36毫米自動腕錶，於粉紅、黃色或翠綠色珍珠母貝面盤上，裝飾由120顆明亮式切工鑽石排列的層層花朵圖案，外圈12朵鑽石向日葵即為時標，內圈的8朵向日葵的花蕊則鑲嵌與面盤色調相呼應的彩色寶石，最特別的是兩層花朵之間的珍珠母貝刻意雕成立體狀，展現層次感。





▲Blancpain Ladybird Colors系列月相腕錶，摺疊扣錶帶款1,122,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain經典機械女錶 Ladybird Colors系列，繼莓粉、丁香紫、午夜藍、珊瑚藍、蘋果綠、孔雀綠、森林綠、綠松石、檸檬雪葩黃與緞白色等繽紛款式後，再添皇家紫色調，面盤採用錶界稀有且最難加工的nacre perlée珍珠母貝，搭配紫色羅馬數字時標與超過2克拉美鑽，著實華美，搭載具4天動力儲存的自動上鍊機芯，具女性最喜愛的月相功能顯示。





▲卡地亞Baignoire de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶， 840,000元。（圖／卡地亞提供）

俐落設計

喜愛簡潔俐落設計的媽咪，不鏽鋼鍊帶錶是最佳選擇，由Dior珠寶腕錶創意總監Victoire de Castellane 操刀設計的La D De Dior 腕錶，融入品牌經典符碼Cannage籐格紋，不僅在不鏽鋼錶帶手工雕刻出幾何圖案，也在粉紅色珍珠母貝面盤呈現籐格紋，讓人一眼就認出是Dior之作。





▲Dior LA D MY DIOR 25mm精鋼搭配粉紅珍珠母貝面盤鑲鑽腕錶，182,000元。（圖／Dior提供）

TAG Heuer則為媽媽獻上優雅運動風的Carrera 日期自動腕錶鑲鑽款，白色珍珠母貝面盤外圈鑲嵌一圈鑽石，配上金色系指針與時標，展現恰到好處的華麗又不失個性美感，同樣是日常百搭款，讓媽媽隨時能將兒女的心意戴在身邊。





▲TAG Heuer Carrera 日期自動腕錶精鋼鑲鑽款，164,900元。（圖／TAG Heuer提供）