溫柔又迷人！初夏最新「3款話題香氛」　為日常注入浪漫氣息

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

五月，是春末夏初的交界，萬物甦醒、花香瀰漫，此時節的香水如詩如畫，融合清新花卉與淡雅果香，勾勒出溫柔而迷人的氣息。《ET FASHION》精選3款最新話題香氛，為你的日常注入一抹浪漫的氣息。

#Chloé

▲Chloé 芳心之旅湛影淡香精，75ml，5,900元。

以水生花香調為主調，湛藍的蓮花釋放出細膩的水生香氣，帶著綠意和清新的花香，伴隨著茉莉花展現出甜美溫暖感，再以粉紅莓果和艾勒米精油的辛辣與起泡感為香氣增添層次，並襯托 kyphi 香氣的和諧感。

#TOM FORD

▲TOM FORD 全新夏日沙灘清新版，50ml，5,000元。

香氛核心以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來辛香百合的細緻深度，安息香萃取與零陵香豆樹脂營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的陽光度假氛圍感。

#GUCCI

▲GUCCI 花悅慕意女性香精，50ml，4,800元。

這款香氛致敬GUCCI 花悅香氛系列經典白色花卉香氣並重新詮釋，加入溫暖而明亮的珊瑚茉莉香調，花悅慕意香精的基調是全新的琥珀調，萃取自秘魯香脂，這種充滿花蜜氣息的香樹脂與兩種香草香氣交織，營造出奶油般的甜美與辛辣木質氣息之間的互動，豐富的調和將香水包裹在金色的琥珀層次中。