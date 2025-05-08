fb ig video ETtoday search mobile

溫柔又迷人！初夏最新「3款話題香氛」　為日常注入浪漫氣息

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

五月，是春末夏初的交界，萬物甦醒、花香瀰漫，此時節的香水如詩如畫，融合清新花卉與淡雅果香，勾勒出溫柔而迷人的氣息。《ET FASHION》精選3款最新話題香氛，為你的日常注入一抹浪漫的氣息。

#Chloé

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Chloé 芳心之旅湛影淡香精，75ml，5,900元。

以水生花香調為主調，湛藍的蓮花釋放出細膩的水生香氣，帶著綠意和清新的花香，伴隨著茉莉花展現出甜美溫暖感，再以粉紅莓果和艾勒米精油的辛辣與起泡感為香氣增添層次，並襯托 kyphi 香氣的和諧感。

#TOM FORD

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 全新夏日沙灘清新版，50ml，5,000元。

香氛核心以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來辛香百合的細緻深度，安息香萃取與零陵香豆樹脂營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的陽光度假氛圍感。

#GUCCI

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 花悅慕意女性香精，50ml，4,800元。

這款香氛致敬GUCCI 花悅香氛系列經典白色花卉香氣並重新詮釋，加入溫暖而明亮的珊瑚茉莉香調，花悅慕意香精的基調是全新的琥珀調，萃取自秘魯香脂，這種充滿花蜜氣息的香樹脂與兩種香草香氣交織，營造出奶油般的甜美與辛辣木質氣息之間的互動，豐富的調和將香水包裹在金色的琥珀層次中。

關鍵字：

香水, 品牌, 夏日, 花香, 推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感 林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味 孫芸芸最近都背什麼包？愛馬仕、Jisoo也背的克羅心雞塊包都上手　 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 星巴克母親節優惠終於來啦！5／10起連兩天「大杯以上買一送一」 建立排毒習慣很重要！「5個方法」教你丟掉負能量 IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面