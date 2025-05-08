超準！從「擠牙膏方式」秒測你的精神內耗指數

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活不僅是高壓，還喜歡內耗，很多煩惱和焦慮都是自己想出來的，小紅書有個心測從你的擠牙膏方式就能看出你的內耗指數，一起來測測看！

#你擠牙膏的方式是哪種呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

--------（下有完整解析）

#挑選A的你

內耗指數★★★★★

你對自己的要求很高，有一種強迫完美傾向，為了事情順利發展，你總是未雨綢繆，為的就是要排除一些不確定因素，但由於你的行動力不太足，所以只是去想，但卻無法改變這些不確定，時間一長你也就放棄了，所以想減低內耗，必須從行動力著手，光是想是沒用的。

#挑選B的你

內耗指數★★★★

你想要有所成就，但又不想過度表現自己，形成一種奇怪的矛盾，其實你對自己是有要求的，也不甘心做一個普通的人，建議你能幫自己設立一個小目標，循序漸進的達成，久而久之你的內耗就會慢慢減少。

#挑選C的你

內耗指數★★★

你很了解自己的優缺點，在一般正常的情況之下，你並不會和自己較勁，會做一些能力所及的事情，進而達到成就感，但有時外界的影響，會讓你產生一種不如人的消極情緒，覺得自己應該可以更優秀，因此產生一些精神內耗。

#挑選D的你



內耗指數★★

你的心態很正面積極，即便有情緒不好的時候，但也不會跟著情緒走，你會讓自己適當轉移注意力，你是那種喜歡活在當下的性格，不想花太多精力在未知的事情上，目前你並不被內耗所困擾。