82歲哈里遜福特帥穿蘇格蘭裙　展幽默本色賣威士忌

▲82歲福伯穿蘇格蘭裙賣威士忌。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

好萊塢巨星哈里遜福特（Harrison Ford）最近成為蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie）的全球品牌代言人，超稱職穿上蘇格蘭傳統裙kilt，出鏡拍攝全新形象影片，片中超幽默對白展現福伯的可愛形象，並帶領觀眾一同探索蘇格蘭高地的壯麗景緻，生活就是要這樣輕鬆迷人。

影片取景自格蘭傑酒廠所在地坦恩Tain，以及擁有超過180年歷史的亞德羅斯城堡Ardross Castle，以及壯麗的格拉斯湖。在一系列的影片中，福伯與酒廠工匠艾倫・達夫二世探索格蘭傑釀酒技術，並親自學習正確發音「Glenmorangie」，體驗當地傳統文化，穿上蘇格蘭裙，還表示自己有年齡焦慮，以及mur mur劇組與導演的橋段，展現出他幽默且真摯的一面，果然薑是老的辣，即便已82歲還是很可愛。

在影片中讓福伯連聲說「NICE」的經典格蘭傑12年，為該品牌首次針對經典酒款調整熟成年限的產品，與之前的10年版本相比，這款12年威士忌在波本桶中，多了2年的熟成時間，使其原本標誌性的奶油與香草風味，更加圓潤豐富，並增添了柑橘的清甜、蜂蜜的溫潤以及水蜜桃的奔放香氣，順滑飽滿。目前已正式在台開賣，售價1,025元。

近期蘇格登推出台灣市場獨家的「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，靈感啟發自東方製茶焙火工藝，以慢火炙烤歐洲橡木桶188秒，將滿載著東方文化底蘊的焙茶之道，與西方的釀酒用桶之藝融合，賦予酒液醇順回甘風味。

「烤桶」是威士忌製程中一項極為重要的工序，也是威士忌世界中的風味魔術師，不同的烘烤方式與程度，將為酒液帶來變幻無窮的風味旅程。該酒款首創的「深焙烤桶工藝」，比起業界常見炙烤時間，延長雙倍時長，讓橡木桶內側形成黑色炭化層，達到吸附過濾的作用，不僅能除去酒液中多餘的艱澀風味，也賦予酒體更醇順的口感。而木頭焦糖化也為酒液釋放出烘烤水果、香草等深層馥郁的甜味。

品者會先聞到花果香，伴隨著無花果與香草奶糖的氣息，甜烤蘋果與白葡萄馥郁香氣慢慢加入，伴隨優雅的丁香氣息點綴，尾韻悠長且回甘風味明顯。「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」已正式上市，售價2,450元。

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