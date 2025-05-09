懶得社交、超厭世　30歲才懂的5個初老症

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

擺脫青春的年輕世代，在生活以及工作的消磨下，30歲以後，又踏入了輕熟齡年紀，對於人生的看法與習慣也跟著不同，很多事情甚至少了一分衝動，整個人都陷入厭世狀態；以下就整理5個30歲以後會出現的「症候群」，看看你中了哪幾項？

1.比起外出玩樂，更喜歡待在家裡

回想起學生時代，最喜歡跟朋友出門玩耍，即使一週7天都狂歡，也完全不會覺得疲憊，但踏入30歲之後，平日工作、生活壓力大，想到假日出門又要人擠人，更想要待在家裡宅，追想追的劇、或是看沒時間閱讀的書，擁有私人時間。

2.相較大批人出門，更重視跟好友質感的交流

到了30歲之後，在交友上面更重視質感與情感的交流，外出玩耍也不再像是以前一樣，喜歡一群人熱熱鬧鬧地出門，而是2、3個知心好友約會，可能來一場大掏心的下午茶，或是走到腿痠的逛街行程等等，不再追求人多熱鬧的氛圍。

3.比起外表，穿搭更在乎舒適

相較於華麗的穿搭，精心打扮，年輕時期在乎的是流行感，但30歲以後，收入增加，反而會更在乎單品的質感，而且同時要穿得舒服、輕鬆；甚至以前絕對天天洗頭、或是化妝，30歲之後也會開始怠惰，髒了才洗，有出門再化妝，能懶則懶。

4.不再樂觀積極，厭世感超重

20歲的人生對於生活，充滿了激情活力，總覺得光明一片，只要努力就可以改變，但到了30歲之後，卻對未來感受不到希望，任何事情都提不起勁，反正得過且過，畢竟做了再多也無濟於事，厭世感超濃厚。

5.內在保養更重於外在的亮麗

年輕世代熱愛當「夜貓族」，根本不在乎身體的傷害，但到了30歲之後，比起外在容顏的呵護，更重視身體狀態的變化，也許還是會熬夜，但更重視內在的保養，吃食上面也加強均衡調理，減少繼續傷身。