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光塗防曬還不夠！5款讓你「曬不黑食物」 幫助你白回來

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▲▼5款「曬不黑食物」幫助你白回來 。（圖／Unsplash）

▲番茄內的茄紅素有助減少黑色素生成。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要夏天曬太陽也不容易變黑，除了防曬產品、遮陽工具之外，從飲食下手同樣重要。以下推薦5款有助於「曬不黑」的食物，不僅能減少紫外線對肌膚的傷害，還能促進肌膚白皙健康。

#番茄

番茄富含茄紅素，是強效的抗氧化物，能對抗紫外線帶來的自由基傷害，減少黑色素生成。研究指出，持續攝取番茄的人，其皮膚對紫外線的防護力較高。可生吃、打汁或加入料理中煮熟食用，煮熟反而能增加茄紅素吸收率。

▲▼5款「曬不黑食物」幫助你白回來 。（圖／Unsplash）

#橘子類水果（如柳丁、葡萄柚）

這類水果含豐富的維生素C，是抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成的重要營養素。維C還能幫助修復紫外線造成的肌膚傷害，常吃有助於皮膚明亮、緊緻。

#綠茶

綠茶中的兒茶素具有極佳的抗氧化效果，能降低紫外線導致的皮膚炎與色素沉澱，同時還有助於抗老化。建議飲用無糖綠茶，每天1–2杯即可發揮防曬與養顏效果。

▲▼5款「曬不黑食物」幫助你白回來 。（圖／Unsplash）

#堅果類（如杏仁、胡桃）

堅果富含維生素E，能加強肌膚的防禦力、減緩老化與曬傷後的修復。維E也是強力抗氧化物，能幫助肌膚維持光澤與彈性。每天攝取一小把（約10克）即可。

#黑芝麻

黑芝麻含有豐富的多酚、維生素E與礦物質，有助於促進皮膚代謝與抗氧化，同時能減少黑色素堆積。可以打成芝麻糊、灑在飯上或搭配豆漿一起飲用。

想要「吃出防曬力」，需長期、規律攝取，搭配充足水分與良好生活習慣，效果才會明顯。當然，外出時記得擦防曬與戴帽子，才能雙重防護，維持白皙好氣色。

關鍵字：

飲食, 防曬, 曬不黑, 美肌, 夏日

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