保養只停留肌膚表面？「超神精萃」將養分直送肌底、護膚更有感

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

在日常肌膚保養時，是否偶爾會發現，無論美容保濕成分用再多，都感覺難以充分吸收，甚至停留在肌膚表面的？擔心用了許多保養品，卻無法發揮應有的養膚效果，以下3款保養單品幫你灌注養分直至肌底。

▲CHANEL 山茶花保濕微滴精萃，30ml，3,780元。

香奈兒首創擁有 2 種微滴粒子的精華，配方質地呈現雙色交錯的迷人海洋色調，富含白色山茶花精萃與玻尿酸，成就全新「山茶花保濕微滴精萃」，將成分、科技、包裝全面升級，新添加山茶花甘醇精萃、山茶花酵母萃取、高分子玻尿酸，強化肌膚防禦屏障的同時，持續為肌膚補充水分。

▲Omorovicza 超導肌活精華，30ml，6,900元。

品牌迄今最高濃度「4倍」專利礦泉護膚導入科技，結合生物發酵與磷脂質包裹技術，破解天然礦物難以被肌膚直接吸收的限制，將溫泉水中26種微量元素轉化為小分子深入肌底，搭配鼠尾草、南瓜籽和向日葵芽萃取，從均衡、吸收到喚醒能量，從肌底透出細緻與彈潤。

▲DHC 逆轉肌齡導入液，50ml，1,200元。

添加了 10 種整肌保水成分，將DHC逆轉肌齡系列專注於解決乾燥、彈力不足、紋理不平等肌膚困擾，全方位應對肌膚問題。將美肌成分確實並有效地滲透至肌膚角質層深處，不僅大幅提升保濕力，還能有效締造潤澤與彈力，讓肌膚更具支撐力。。