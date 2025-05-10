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在一粒萬倍日換新錢包招好運！「2025吉日公開」加碼推薦實用新款

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記者鮑璿安／專題報導

招財開運有不少實用小妙招，但你聽說過「一粒萬倍日」與「天赦日」嗎？這些被視為吉祥日的特別日子，將成為民眾追求好運、祈福求財的重要時刻，據傳在這些日子換上新錢包就會迎來好運！《ET FASHION》特別列出2025年「一粒萬倍日」與「天赦日」交疊日，也加碼推薦新品錢包。

「一粒萬倍日」 其實是日本傳統曆法中的吉日，象徵「一粒種子能結出萬倍的果實」，代表著小小的努力將帶來巨大的回報。因此，這一天特別適合進行新事業的啟動、投資、換錢包或開設銀行帳戶等行動。而「天赦日」則是上天赦免萬物之罪的日子，象徵一切阻礙消除，是結婚、搬家、開業等重大決策的理想日子，所以這兩個日子加在一起，就象徵是吉日。

2025年「一粒萬倍日」與「天赦日」交疊日

7月24日：一粒萬倍日 + 天赦日
10月6日：一粒萬倍日 + 天赦日
12月21日：一粒萬倍日 + 天赦日

因此建議大家在以上日子換新錢包，讓財運從新開始！

錢包色系方面，金色或黃色有招財進寶含義，象徵財富。而綠色象徵生機與穩定財源；黑色則是代表穩重可靠，適合保守財務管理。材質也是一大考量，大家不妨入手經典的皮革款式錢包，不僅實用且耐用，也象徵長久財富。同時帆布或是尼龍款式則相對輕便，但是建議大家可以當成副錢包，在短暫外出時候帶著，而非主錢包。

錢包卡夾推薦：

▲▼ 錢包。（圖／品牌官網、品牌提供）

▲Lady Dior Dahlia 黑色籐格紋羊皮錢包，NTD23,000。（圖／品牌提供）

籐格紋絎縫細節向來是Dior優雅設計DNA，在Lady Dior Dahlia 黑色羊皮錢包融入此籐格紋元素，變得更加經典值得入手。

▲▼ 錢包。（圖／品牌官網、品牌提供）

▲Rosalie 零錢包NT$ 20,200。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton路易威登這款Rosalie零錢包今季以彩色設計重新演繹，並以琺瑯Monogram花卉圖案按扣完美點綴。款式採用品牌標誌性Monogram Empreinte皮革製作，綴以金色金屬件，時尚小巧的設計備有拉鏈貼袋和兩個名片夾層，能整齊安妥地存放貴重物品。

▲▼ 錢包。（圖／品牌官網、品牌提供）

▲STACEY FACE MageSafe磁吸式娃娃卡夾 NTD$ 5,800。（圖／品牌提供）

Stacey Face 經典娃娃系列融入獨特的黑白時尚風格與紅唇標誌性設計，全羊皮柔軟細緻的觸感，搭配MagSafe磁吸設計讓卡夾增添更多風采，卡夾不再只是放在包包內獨自欣賞的配件，現在也能牢牢的固定在手機上，無時無刻展現你的摩登時尚。

準備新鈔象徵財源滾滾

如果暫時不會更換新錢包，也可以在舊的錢包內放入三張全新鈔票（最好是大面額，如1000元），為錢包整理並注入新錢。若可以，不妨將一張鈔票折成「三角形」，這也是象徵財富穩固。

關鍵字：

財運, 好運, 祈福, 新錢包, 2025

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