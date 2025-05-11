周杰倫、羅伯派汀森穿兄弟鞋　DIOR薄底運動鞋讓帥度暴增

記者林明瑋／台北報導

DIOR男裝有不少簡約優雅的設計，對男士們來說是很適合日常的選擇，近期品牌全球代言人周杰倫與羅伯派汀森（Robert Pattinson）便有相同眼光，撞上了2025秋季系列的B01 Matchpoint運動鞋，兩人各有不同的帥法，羅伯派汀森手提DIOR Privé包款展現休閒紳士態度，周董則以西裝呈現半正式造型，左手無名指戴的BOUCHERON（寶詩龍）Quatre戒指是和老婆昆凌的對戒，甜蜜無需言語。

▲日前周杰倫出席海洋拉娜活動，穿西裝搭配DIOR B01 Matchpoint運動鞋。（圖／翻攝jaychou IG）





▲周杰倫在西裝上別了DIOR純銀鑲嵌水晶的鈴蘭胸針，左手無名指戴著BOUCHERON Quatre戒指。（圖／翻攝jaychou IG、DIOR官網、BOUCHERON官網）



薄底鞋當道，DIOR B01 Matchpoint運動鞋恰巧在潮流上，低調流暢的復古質感，沒有醒目的大Logo，僅在鞋舌、鞋底與內側面板以DIOR標誌點綴，以柔軟的皮革打造，讓B01 Matchpoint穿起來很舒服，有全白或全黑，也有結合麂皮及淺褐色或深藍色飾片的設計，都很好搭配。

▲DIOR B01 Matchpoint運動鞋，32,000元。

周杰倫出席另一代言品牌La Mer海洋拉娜活動時，穿著西裝、繫上領帶，但襯衫沒塞顯得輕鬆，腳上的B01 Matchpoint運動鞋展現自在品味，他在西裝領片上別了DIOR純銀鑲嵌水晶的鈴蘭胸針，增添精緻感，身上另一件搶眼的珠寶，是與昆凌成對的BOUCHERON Quatre戒指，為丹寧藍陶瓷圈款式，周董經常戴著它，可見意義。

▲羅伯派汀森穿DIOR秋季系列服裝，搭配B01 Matchpoint運動鞋、手提DIOR Privé包。（圖／品牌提供，以下同）



▲羅伯派汀森為DIOR拍攝2025秋季系列形象廣告。

羅伯派汀森為DIOR拍攝2025秋季系列形象廣告示範了多種造型，處處散發優雅又閒適的氣息，服裝剪裁流暢輕盈，寬褲搭配西裝或同色系外套、一件簡單的T恤或針織衫就能展現好品味，除了與周杰倫同款的B01 Matchpoint運動鞋，他還提著DIOR Privé包，是好搭、實用，而且不退流行的款式。

▲DIOR Privé粒面小牛皮托特包，140,000元。



▲DIOR Privé粒面小牛皮流浪包，145,000元。

DIOR Privé包的輪廓簡約大方不拖泥帶水，有灰色、干邑色與黑色，都相當經典，包身上兩個大口袋可以放置需要經常拿取的物品，內襯為麂皮與小牛皮，點綴著DIOR Oblique印花，顯現對細節的重視，並附有可拆卸式的拉鍊內袋，甚至能單獨取出使用，相當方便。

▲DIOR Privé包與B01 Matchpoint運動鞋展現優雅閒適氣質。