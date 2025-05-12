卸妝種類太多怎麼選？習慣妝容濃淡、肌膚乾還油都要考慮

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖、品牌提供

卸妝是很重要的保養工作，只要清潔做得好，肌膚保養就能事半功倍；不過，市面上有各種琳琅滿目的單品到底要怎麼挑選才對？以下就整理最常見3大類卸妝單品，可以針對不同的膚質以及上妝習慣進行選擇。

卸妝油：妝容比較濃重、喜愛防水防油彩妝的女孩。

卸妝油是很常見的卸妝產品，內含油脂成分，像是持妝度好的眼妝、唇妝通常都能一併清潔乾淨，但需要花較多時間沖水乳化，若沒有耐心清潔或是選用的油品不佳，很容易造成乳化不完全、堆積殘留，導致肌膚出現粉刺。

卸妝膏：適合乾性肌膚、冬天使用。

卸妝膏通常帶有油脂成分，比起卸妝水更加濃郁、卸淨力也提升，不過，因為質地也比卸妝水稍微厚實，因此，比較建議乾性肌膚或是冬天的狀態下使用。

卸妝水：適合油性肌膚、易長痘痘膚質或淡妝女孩使用。

清爽、好沖洗的卸妝水，是近年非常夯的單品，雖然有些標榜可以將眼唇卸除，但去淨力通常沒有卸妝油強，基本淡妝、中度彩妝還能搞定，若遇到防水力較強的睫毛膏或是眼線、唇彩等，可能就不夠力。

【推薦單品】

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