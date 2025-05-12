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GU x 吉伊卡哇夢幻聯名搶先看！超萌毛圈網布包、掛飾全都千元有找必收

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記者鮑璿安／綜合報導

日本超人氣《Chiikawa吉伊卡哇》與快時尚品牌GU展開全新聯名啦！這次「第四彈」要帶給大人小孩繽紛的夏日穿搭體驗，以「Chiikawa夏日假期」為主題，從服飾到配件包款，都讓你和萌翻天的角色們一起輕鬆玩轉夏天。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

聯名可是誠意滿滿，從充滿夏日氛圍的夏威夷襯衫、角色隨音樂起舞的印花T恤，到超可愛的吉伊卡哇角色襪款，Chiikawa、小八貓、兔兔、風獅爺和栗子饅頭等人氣角色全都現身。特別推出印有「Chiikawa吉伊卡哇」角色享受夏日假期場景的緞面睡衣，同時推出女性及兒童款式，親子也能成套穿搭，共享穿搭樂趣。同時還推出附有迷你收納袋的舒適毛圈網布包等配件類商品，無論是大朋友還是小朋友，都能找到自己喜歡的款式，一起輕鬆搭配，歡度夏日。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲系列將於5月26日（週一）在全台GU實體店鋪及網路商店同步發售 。（圖／品牌提供）

這一系列將於5月26日（週一）在全台GU實體店鋪及網路商店同步發售，價格區間大約落在NT$ 150– NT$ 990。而台北明曜百貨店、新光三越台南小西門店無販售《吉伊卡哇》童裝系列。

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）

同時，CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。

關鍵字：

Chiikawa, 吉伊卡哇, 聯名, 夏日, 親子, GU

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