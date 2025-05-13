《親愛的仇敵》7金句：當一個男人特別愛你，他不是把你當女兒就是當媽

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《親愛的仇敵》由高葉、陳妍希、袁弘等人主演，劇情講述閨蜜羅曼和陳凱西在畢業後相遇，讓他們表面看似親密信任，背後卻暗藏交鋒，經歷一連串生活打擊之後，譜寫當代女性生活成長中矛盾敵對又親密的心理關係。當中的金句台詞也引起討論，一起來看看。





▲陸劇《親愛的仇敵》。（圖／翻攝自微博親愛的仇敵）



1. 當你覺得一個男人特別愛你，基本上，他不是把你當女兒，就是把你當媽，有些男的，很難平視地去愛一個女性，欣賞一個女性，他們找女朋友，要不就是找媽，要不就是找女兒。



2. 但是長大之後，畢業了就不一樣了，事業、錢，對我們的要求就不一樣了。首先你要嫁個好男人，然後你得在應該的年紀生個孩子，你得操持好整個家，你最好還有點事業，這公平嗎？



3. 她非得強大嗎？你不覺得現在這個社會，對女性的要求實在太高了嗎？既要強大還得要溫柔，既要有事業還要有美貌，從讀書工作到結婚生子，必須一舉成功，一點容錯率都沒有，這麼高標準，換誰誰不焦慮啊？



4. 現在的我們，真正的不堪只能往自己肚子裡吞，而消化的時間只有一夜。



5. 就像那句話，道理我都懂，但是依然過不好這一生，罵的就是我。



6. 其實我們都是社畜，陳凱西打的這份工，叫做陳太太。



7. 為什麼女主角就不能有攻擊性，為什麼我們女性不能為自己而活呢？