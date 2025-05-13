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端午粽子熱量排行榜公開　熱量冠軍鈉含量超高、三高患者最好少吃

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▲▼端午粽子熱量排行榜公開　熱量冠軍鈉含量超高 。（圖／Unsplash）

▲粽子熱量高，挑選種類有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，或許不少人已經開始吃粽子了吧！粽子雖美味但是熱量高，營養師提供端午粽子熱量排行榜，讓你一次看仔細！

▲▼端午粽子熱量排行榜公開　熱量冠軍鈉含量超高 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#廣州荷葉粽（650g）約1066大卡：散步305min才能消耗

份量大的荷葉粽，熱量也拿下第一名，營養師高敏敏建議與家人分享，其中鈉含量超過1000毫克，建議是糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意食用份量。

#小米粽(220g)約565大卡：散步162min才能消耗

小米粽是原住民朋友的傳統粽，將小米、高粱酒、豬肉等等食材用月桃葉包裹，再拿去蒸煮，相較起一般糯米包裹的粽子，比較好消化。

#北部粽(210g) 518大卡：散步148min才能消耗

北部粽事先把糯米用油炒過，雖說香氣十足但熱量也偏高，尤其需要注意內容物如蛋黃、五花肉等更是會影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大卡。

#素粽 (210g)480大卡：散步137min才能消耗

素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微低些，但素食朋友仍要注意花生等脂肪餡料。

#南部粽(210g) 477大卡：散步136min才能消耗

雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，若喜歡撒點花生粉，花生粉一湯匙約45大卡，等同於一份油脂，熱量相對也會跟著飆高。

#燕麥全穀粽(210g) 415大卡：散步119min才能消耗

因含豐富的膳食纖維、維他命Ｂ群是較健康的選擇，適合有高血脂、高血糖者享用，飯後血糖會較為平穩，但仍須控制份量。也因為食材口感較豐富，更要細嚼慢嚥，避免脹氣。

#湖州鮮肉粽(鹹味)(200g)404大卡：散步116min才能消耗

鹹味的料是五花肉、醬油，甜味的料是棗泥或豆沙，甚至還會加上一塊豬油，高血脂、高血糖的人享用時要注意。

#豆沙粽(120g) 396大卡：散步113min才能消耗

常見餡料為紅豆泥，甜內餡約含35g精緻糖=7顆方糖量，因此需要適量食用。

#水晶粽(145g) 175大卡：散步50min才能消耗

因餡料不同熱量也在150~250大卡不等，但甜的內餡約含有25g精緻糖=5顆方糖量，建議淺嚐享用即可。

#客家粿粽（80公克）172大卡：散步49min才能消耗

因份量小容易一顆接一顆，熱量也跟著增加。

#黑糖珍奶冰粽（66g）190大卡：散步54min才能消耗

甜口味的冰粽一樣需要注意含糖量，還有額外添加香精香料的可能性，學會看成份表很重要。

#野薑花粽(80g)137大卡：散步39min才能消耗

客家有名的野薑花粽，以鹹粽來說份量小顆，料也是選脂肪含量較低的瘦豬肉搭配含有香氣的野薑花粉，不過營養師仍建議適量吃即可。

#鹼粽（100g）136大卡：散步39min才能消耗

雖看似熱量相當低，但大多數都會加蜂蜜或果糖，一大湯匙的糖約再加47大卡。

#水果冰晶粽（55g)115大卡：散步33min才能消耗

雖然感覺比較健康，但裡面的水果大多都醃漬過才會香甜好吃，需要注意食用份量。

大家吃粽之前，不妨先算算熱量也可以搭配營養師的吃粽小秘訣，讓你聰明吃又不增加身體負擔。

1.一天一顆來替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表
2.搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡
3.飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜 助消化
4.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高
5.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，幫助控制鈉量和糖量

關鍵字：

粽子, 營養, 端午節, 熱量, 小秘訣

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