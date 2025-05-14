fb ig video ETtoday search mobile

美周記／夏季保養報到　最新清潔卸妝、淨化毛孔一次看

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

即將迎來炙熱的夏季，保養更是要全面更新，像是洗臉卸妝、毛孔保養、防曬等新品更是外箭齊發，一起來看看最新保養速報吧！

#FANCL 讓你邊洗臉邊鎖水

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲FANCL 透潤保濕潔顏霜，90g，780元。

FANCL全新推出透潤保濕潔顏霜，採用獨特氨基酸系保濕潔淨成分，能於沖洗時與清水結合，在膚表形成保濕薄膜，洗臉同時鎖住水分，就算洗後沒立刻保養，也能維持水潤不乾繃！其豐盈細緻泡泡能溫柔洗淨導致粗糙、暗沉的油脂及老廢角質，肌膚回復光滑、水嫩又透亮。

#黛珂 用油解決毛孔問題

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲黛珂 AQ 淨透毛孔美容油，40ml，2,700元。

女性無論哪個年紀，都十分在意毛孔問題，而想要解決毛孔問題，就必須清除毛孔中的沈積髒污，傳統的拔除、磨砂、蛋白質溶解等方法，不但傷害肌膚、且也無法徹底潔淨。黛珂推出AQ淨透毛孔美容油，以脂質溶解的方式徹底溶解出毛孔污垢，達到潔淨卻不傷害肌膚的效果。

#香緹卡 敏弱肌膚適用的化妝水

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 五月玫瑰卸妝水，75ml，1,900元。

讓肌膚回歸平衡與純粹，以五月玫瑰精萃為基底，融合金盞花純露的舒緩力、睡蓮的潤澤成分，以及蓮花的抗氧能量，輕柔卸除彩妝與雜質，同時呵護肌膚屏障，友善敏弱肌膚。

#Bamford 沐浴露洗出夏日清新

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Bamford 木苔沐浴露，250ml，1,250元。

溫和潔淨配方，蘊含蘆薈精華能舒緩日間的勞累，富含具保護膠原蛋白功效的抗氧化成分，清新潤澤。多種植萃精油交織出清新振奮的沐浴體驗，洗後膚觸滑嫩，細密的泡沫喚醒感官並帶來身心平衡的舒適感受。

關鍵字：

保養, 新品, 毛孔, 敏弱肌膚, 沐浴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點

梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點

「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等 「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡 CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天 林俊傑與媽媽貴氣逼人　AP限量錶、卡地亞美洲豹珠寶齊發 美周記／夏季保養報到　最新清潔卸妝、淨化毛孔一次看 《親愛的仇敵》7金句：當一個男人特別愛你，他不是把你當女兒就是當媽 喝咖啡提神反傷身！營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面