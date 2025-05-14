美周記／夏季保養報到　最新清潔卸妝、淨化毛孔一次看

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

即將迎來炙熱的夏季，保養更是要全面更新，像是洗臉卸妝、毛孔保養、防曬等新品更是外箭齊發，一起來看看最新保養速報吧！

#FANCL 讓你邊洗臉邊鎖水

▲FANCL 透潤保濕潔顏霜，90g，780元。

FANCL全新推出透潤保濕潔顏霜，採用獨特氨基酸系保濕潔淨成分，能於沖洗時與清水結合，在膚表形成保濕薄膜，洗臉同時鎖住水分，就算洗後沒立刻保養，也能維持水潤不乾繃！其豐盈細緻泡泡能溫柔洗淨導致粗糙、暗沉的油脂及老廢角質，肌膚回復光滑、水嫩又透亮。

#黛珂 用油解決毛孔問題

▲黛珂 AQ 淨透毛孔美容油，40ml，2,700元。

女性無論哪個年紀，都十分在意毛孔問題，而想要解決毛孔問題，就必須清除毛孔中的沈積髒污，傳統的拔除、磨砂、蛋白質溶解等方法，不但傷害肌膚、且也無法徹底潔淨。黛珂推出AQ淨透毛孔美容油，以脂質溶解的方式徹底溶解出毛孔污垢，達到潔淨卻不傷害肌膚的效果。

#香緹卡 敏弱肌膚適用的化妝水

▲香緹卡 五月玫瑰卸妝水，75ml，1,900元。

讓肌膚回歸平衡與純粹，以五月玫瑰精萃為基底，融合金盞花純露的舒緩力、睡蓮的潤澤成分，以及蓮花的抗氧能量，輕柔卸除彩妝與雜質，同時呵護肌膚屏障，友善敏弱肌膚。

#Bamford 沐浴露洗出夏日清新

▲Bamford 木苔沐浴露，250ml，1,250元。

溫和潔淨配方，蘊含蘆薈精華能舒緩日間的勞累，富含具保護膠原蛋白功效的抗氧化成分，清新潤澤。多種植萃精油交織出清新振奮的沐浴體驗，洗後膚觸滑嫩，細密的泡沫喚醒感官並帶來身心平衡的舒適感受。