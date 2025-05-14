小S愛女Lily曝要更努力面對「討厭她的人」　獨自登時尚封面造型美翻

記者鮑璿安／綜合報導

作為小 S 的二女兒，Lily 從小生活在聚光燈下，即將年滿18歲的她這次獨自登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任5月封面人物，展現了更多可能性。對於是否要進入演藝圈，Lily 坦言還在觀望中，「我現在還不算真正進到演藝圈，但我覺得這裡是很厲害的地方，大家都在追夢，我很喜歡看別人努力的樣子，對我來說很勵志。」





▲Lily 在封面中嘗試多套造型，先是換上了Allsaints短袖皮衣，再演繹Burberry墨綠色皮大衣、條紋襯衫。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

Lily 在封面中嘗試多套造型，先是換上了Allsaints短袖皮衣，再演繹Burberry墨綠色皮大衣、條紋襯衫，中性風格是她鮮少嘗試的，頂著一頭披肩長髮，慢慢長成了大女孩的樣子。提到與母親小 S最相像的地方，Lily 馬上說：「我們最像的地方是意志力！」只要設定目標，便會全力以赴。Lily眼中的小S與觀眾們有什麼不同呢？Lily則說在媽媽身上，學到更多的是自信，「媽媽不管在哪裡、什麼時間都很有自信。這點我很欣賞，所以我現在也會讓自己看起來很有自信，就算是裝出來的，也要先撐住那個樣子。」Lily沉穩地說，「有時候會被討論、被誤會，但我學會了不被影響，因為我清楚自己是誰。」





▲Lily認為自己要更努力才不會愧對那些「討厭 Lily」的情緒。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

然而人生總是有許多無可奈何的標籤，尤其身為名人的女兒，是助力卻也是阻力。對此，Lily 也曾一度困惑，為什麼不認識他的人，也會對自己有所評價，「我會問媽媽、問朋友，為什麼會這樣？」直到某天有人對他說：「因為你又漂亮、又努力、又高又瘦啊！」這句話讓他突然明白，自己得要更要努力，才不會愧對那些「討厭 Lily」的情緒。