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Gap聯名加州品牌DÔEN碎花裙、童裝開賣倒數！宇宙人示範夏季美式穿搭

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏Gap 以「HEADING TO SUMMER FUN」為主題，將品牌根源中與音樂密不可分的元素再次重演，並邀請人氣樂團宇宙人、新生代歌手陳泳希與王ADEN演繹2025夏季系列，帶給大家潮流和實穿性兼具的單品。

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲人氣樂團宇宙人、王ADEN示範Gap 2025 夏季系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

Gap 2025 夏季系列以品牌經典的美式休閒為基底，注入更多活力色彩與復古圖騰，從大人到小孩皆可為衣櫥增添一抹亮色系，像是必收的Logo T 系列、針對戶外艷陽天的輕機能系列，都可以混搭進行潮流玩味解讀。像是王 ADEN 就選穿 Gap 經典紅白配色 Logo T 與短袖襯衫外搭搭配洗色丹寧長褲，整體造型簡潔。宇宙人小玉身 穿 Gap 復古拼色機能運動外套與寬版牛仔褲，呼應品牌一貫的美式街頭基因。

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN 。（圖／品牌提供）

▲▼ GAP 。（圖／品牌提供）

▲童裝碎花裙 。（圖／品牌提供）

今夏同樣有話題聯名系列登場，Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN，首次在台灣開賣，設計風格以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，系列涵蓋了花卉洋裝 、條紋襯衫等單品，輕盈剪裁與細膩印花交織出夏日的自由氛圍，而童裝也是可愛滿分，將於 5 月 15 日起於 Gap 統一時代百貨台北門市、南港 Lalaport 門市與官方網路商店 gap.tw 同步販售。

此外，UNIQLO與人氣「小眼睛」再度攜手合作，與英國設計師Anya Hindmarch推出2025夏季聯名系列「T-SHIRT SHOP」，以充滿活力的設計為夏季穿搭注入新意。而Anya Hindmarch標誌性的俏皮小眼睛設計本季化身多款T恤的特色元素，搭配精緻解構縫線細節，展現簡約又富時尚感的設計風格。此次系列囊括短袖及無袖成人款與童裝，將於5月29日（四）在全台UNIQLO實體門市及網路商店同步販售，一定要筆記下來！

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲ UNIQLO攜手 ANYA HINDMARCH 推出2025夏季聯名系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

gap, 音樂, 夏季, 品牌, 陳泳希, 王ADEN, 宇宙人

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