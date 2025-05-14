李洙赫現身信義90度鞠躬超暖寵粉！變DG西裝男神「今天很難忘」

記者鮑璿安 ／台北報導

Dolce&Gabbana時隔多年再次重返台灣，在BELLAVITA 寶麗廣塲開設旗艦店，今14日邀請韓星李洙赫來台擔任活動嘉賓，他在台人氣相當高，吸引上百位粉絲在百貨內久候，甚至站滿二、三樓層就只為近距離見男神一面，李洙赫以帥氣的黑色西裝現身並展現親民風範，一再90度鞠躬，還玩起自拍，引發現場尖叫聲連連。





▲李洙赫來台心情相當好 。（圖／記者黃克翔攝）

李洙赫身為品牌好友，在記者會這天選擇深色系造型，身穿品牌標誌性設計的大劍領休閒西裝，展現他獨有一貫的奢華風格。他也透露自己非常喜歡品牌的風格，這身衣服一設計出來就可以馬上穿到，感到十分榮幸。而他體貼問候在場粉絲：「我從機場來的時候，就有很多粉絲歡迎我，我心情非常激動，今天很難忘 。」也再三叮嚀粉絲們回家路上注意安全。





▲時隔10年之久，Dolce&Gabbana終於重返台灣，旗艦店於 BELLAVITA 正式開幕 。（圖／品牌提供）





▲品牌大使文佳煐與 NCT 道英也搶先演繹了2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

Dolce&Gabbana 台灣嶄新旗艦店店裝同樣以黑色調為主軸，店面外牆與室內地板特別選用自義大利空運來台的黑色 Basaltina 火山岩石，讓人想起孕育 Dolce&Gabbana 起源西西里島的埃特納火山。同時陳設完整男裝、女裝、還有品牌標誌性元素擔任設計重點的首飾系列、與香水專區。男裝囊括手工裁製的西裝外套、陶罐型褲裝、亞麻襯衫等單品，也帶來夏日時節必備的手工編織拉菲草鞋，感受純粹的義大利美學象徵。而女裝部分，提倡擁抱自身的身體曲線，各種貼身剪裁胸衣、連衣裙，彰顯女性性感魅力。

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▲FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間 。（圖／品牌提供）





▲2025春夏推薦單品。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間，與陳列的2025春夏系列作品相互契合，同時推出貴賓專屬的壓印服務。2025 春夏系列中，創意總監Maximilian Davis深入探索 Ferragamo與芭蕾舞的歷史，標誌性 Hug 手袋經過柔化和改造，其單手柄設計與柔軟皮革輕鬆地突顯出其結構，或搖身一變成為全新的手拿包。Foulard 手袋的形狀靈感來自圍巾的垂墜感，像兩件式的半圓形Hobo手提袋則懸掛在 Gancini 皮革鏈條上。