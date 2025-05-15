fb ig video ETtoday search mobile

2025 Met Gala最精緻細節是美甲！Jennie珍珠鏈、LV縫線變指甲上的風景

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025 Met Gala的造型亮點多不勝數，就連美甲也加入戰場，成為本屆紅毯上的一大亮點！

Whitney Peak香煙美甲

真的只能稱讚Whitney Peak的美甲師了！竟然想到要做出立體香煙，還直接黏在指甲上，絕對是2025 Met Gala最搶眼的美甲造型。

 
 
 
 
 
 

▲Whitney Peak的美甲造型是立體香煙。（圖／IG@Betina Goldstein）

Jennie的山茶花珍珠鏈美甲

今年Jennie的復古造型獲得一片好評，仔細看就連美甲也很用心。她選擇黏貼式的甲片，以裸色法式為底，上頭加上精緻的立體山茶花造型，還畫龍點睛的加上了珍珠鏈，和服裝完美呼應！

 
 
 
 
 
 

 

▲Jennie的山茶花珍珠鏈美甲和服裝完美呼應。（圖／IG@nailsbyzola）

Lisa的立體Monogram老花美甲

以LV大使身分出席的Lisa，就連指甲細節也不放過，Louis Vuitton經典的Monogram老花圖騰做成立體圖案放在指甲上，全身都超吸睛！

 
 
 
 
 
 
 

▲Lisa的LV老花美甲。（圖／IG@byjuanalvear）

Sabrina Carpenter的LV縫線美甲

和這次製作Jennie美甲的美甲師同一位，出自Zola Ganzorigt之手。將LV兩字以縫線呈現，還神來一筆的留了線條，實在太精緻。

▲Sabrina Carpenter的LV縫線美甲與Jennie的美甲師是同一位。（圖／IG@nailsbyzola）

Ego Nwodim的鈕扣指甲

黑色甲面上點綴立體彩色鈕扣，同樣與服裝相呼應。這款指甲由Betina Goldstein設計（和Whitney Peak同一位），趣味感十足。

 
 
 
 
 
 

Tyla的水晶法式

由美甲師Coca Michelle精心設計，以半透明的奶白色底色，搭配白色的法式指甲，同時用細小的水晶貼出了細細的條紋，充滿細節感。

▲Tyla的水晶法式充滿細節感。（圖／IG@Coca Michelle）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025 Met Gala 女星髮型亮點：Jennie蝴蝶結髮髻超精緻、帽子成大熱門配飾、曲線髮型也吸睛

● 2025春夏美甲推薦：透明感「紅心芭樂貓眼」，是IG、小紅書熱門點播款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2025 Met Gala, Met Gala, 美甲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誇誇寶貝們已上線】學生猛誇老師漂亮還關心老師戀愛現況XD

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

許瑋甯21萬香奈兒包遮孕肚　準媽咪散發幸福光

許瑋甯21萬香奈兒包遮孕肚　準媽咪散發幸福光

「世紀好男人」星座Top 3！第一名不擅長耍甜蜜　但最值得依靠終生

「世紀好男人」星座Top 3！第一名不擅長耍甜蜜　但最值得依靠終生

安格斯12星座一周運勢5／12-5／18　天蠍別只顧爭輸贏、射手自帶桃花

安格斯12星座一周運勢5／12-5／18　天蠍別只顧爭輸贏、射手自帶桃花

凱特王妃掏7萬買「貝嫂」設計的褲裝　俐落剪裁又美又帥 3種「省錢心理學」幫你無痛儲蓄　默默存下一桶金 李洙赫示範「禁慾系穿搭」！拆解教科書級範本快跟上 朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相 春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化 「甜茶」看NBA球賽閃耀卡地亞700萬行頭　熱門「獨眼龍」金錶到手 女生獨旅的5大好處！擁有所有行程的決定權、享受當下無須掛心他人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面