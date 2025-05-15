2025 Met Gala最精緻細節是美甲！Jennie珍珠鏈、LV縫線變指甲上的風景

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025 Met Gala的造型亮點多不勝數，就連美甲也加入戰場，成為本屆紅毯上的一大亮點！

Whitney Peak香煙美甲



真的只能稱讚Whitney Peak的美甲師了！竟然想到要做出立體香煙，還直接黏在指甲上，絕對是2025 Met Gala最搶眼的美甲造型。

▲Whitney Peak的美甲造型是立體香煙。（圖／IG@Betina Goldstein）



Jennie的山茶花珍珠鏈美甲

今年Jennie的復古造型獲得一片好評，仔細看就連美甲也很用心。她選擇黏貼式的甲片，以裸色法式為底，上頭加上精緻的立體山茶花造型，還畫龍點睛的加上了珍珠鏈，和服裝完美呼應！

▲Jennie的山茶花珍珠鏈美甲和服裝完美呼應。（圖／IG@nailsbyzola）

Lisa的立體Monogram老花美甲



以LV大使身分出席的Lisa，就連指甲細節也不放過，Louis Vuitton經典的Monogram老花圖騰做成立體圖案放在指甲上，全身都超吸睛！

▲Lisa的LV老花美甲。（圖／IG@byjuanalvear）



Sabrina Carpenter的LV縫線美甲



和這次製作Jennie美甲的美甲師同一位，出自Zola Ganzorigt之手。將LV兩字以縫線呈現，還神來一筆的留了線條，實在太精緻。

▲Sabrina Carpenter的LV縫線美甲與Jennie的美甲師是同一位。（圖／IG@nailsbyzola）



Ego Nwodim的鈕扣指甲



黑色甲面上點綴立體彩色鈕扣，同樣與服裝相呼應。這款指甲由Betina Goldstein設計（和Whitney Peak同一位），趣味感十足。

Tyla的水晶法式



由美甲師Coca Michelle精心設計，以半透明的奶白色底色，搭配白色的法式指甲，同時用細小的水晶貼出了細細的條紋，充滿細節感。

▲Tyla的水晶法式充滿細節感。（圖／IG@Coca Michelle）

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