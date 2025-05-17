fb ig video ETtoday search mobile

Met Gala美到出圈的泰星Freen Sarocha引全網熱議　私服包款清單一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Met Gala華麗落幕，紅毯上眾星造型各有千秋，然而其中有位美到出圈驚艷眾人，甚至登上當晚EMV（媒體影響力價值）榜單，成為全網熱議焦點，Freen Sarocha是誰？本篇帶你認識。

2025 Met Gala華麗落幕，眾星雲集、造型百花齊放，但其中有位神秘面孔悄然成為話題焦點，她憑藉驚豔全場的美貌與氣場，引發無數人好奇她究竟是誰？她就是Freen Sarocha，首位踏上Met Gala紅毯的泰國女星，究竟有何魅力？如何從小螢幕一路走到國際時尚盛會？往下看快速認識這位風格獨具的新世代時尚女神。

▲Freen登上2025 Met Gala，當晚在全球一戰成名。

一夜成名：從《粉紅理論》到Met Gala紅毯

26歲的Freen Sarocha（Sarocha Chankimha），原本計畫進入職場工作，卻在2016年參加Miss Teen Thailand選美賽後踏入娛樂圈。擁有出眾的音樂天賦的她，早期曾出演泰國歌手The Toys的MV〈Before Rain〉，展現出不凡的鏡頭感。但真正讓她聲名大噪的，則是2022年與Becky聯袂出演的泰國GL劇《粉紅理論》。

▲2022年與Becky聯袂出演的泰國GL劇《粉紅理論》，以CP組合圈粉無數，獲得大家喜愛。

該劇在YouTube上的觀看次數突破8億次，迅速掀起熱潮，成為全球範疇內備受關注的劇集之一。憑藉劇中的角色魅力，Freen迅速竄紅，從此成為泰國娛樂圈中炙手可熱的新星。

驚豔Met Gala：Valentino品牌大使氣場全開

Freen以Valentino訂製造型亮相Met Gala紅毯，成為首位踏上該紅毯的泰國女星。她選擇了一套蛋殼色絨毛滾邊西裝外套，搭配粉色蝴蝶結細節，優雅俏皮並存。裙擺以高開衩長裙設計，內襯蕾絲緊身褲與鑲寶石裝飾，在柔美與張力之間取得完美平衡。Freen的亮相不僅驚艷眾人，更讓她成功登上當晚的熱搜榜單，成為2025年Met Gala的一大亮點。

泰國Valentino品牌代言人

Freen在近年來逐漸嶄露頭角，今年1月，她更成為Valentino首位來自泰國的女性品牌大使。作為國際精品時尚新寵，她頻繁現身於各大時尚活動現場，不僅展現出對時尚的敏銳度，更以獨特風格圈粉無數。

盤點Freen私服精選時尚包款

Valentino 9TO5 櫻桃包

作為Valentino品牌大使，Freen無疑受到了品牌的重視與寵愛。Freen選擇2025春夏Valentino 9TO5櫻桃印花肩包，這款手袋以輕盈的托特包型為基礎，搭配俏皮的櫻桃印花元素，展現出既活潑又充滿夏日氣息的完美造型，青春可愛又無敵。

Valentino VIVA SUPERSTAR 鏈帶包

除了輕巧肩背包，Freen也會選擇中性款Valentino VIVA SUPERSTAR，這顆包款由羊皮製成，質感精緻細膩，簡約的大V Logo設計既個性又時髦。配色上帶有一絲復古韻味，十分耐看。如果擔心款式過於正式，也可以像Freen一樣，搭配可愛的小吊飾，為整體造型增添一抹少女心（已融化）。

Saint Laurent JAMIE 手提袋

Saint Laurent JAMIE手袋，採用柔軟的納帕皮革製成，兩側的抽繩設計可以根據需求，束緊或展開，輕鬆調整不同的廓型。手袋配有可拆卸的拉鏈袋，極大提升了實用性，讓外出更加方便輕鬆，既具時尚感又兼具功能性，同時完美展現了 Freen獨到的品味。

CHANEL 22 雙肩包

Freen出遊選擇CHANEL 22雙肩包，經典的黑金配色，不只耐看還百搭，更能輕鬆搭配各種造型。雙肩設計能有效解放雙手，讓出行更加輕鬆自在。容量方面也十分寬敞，日常必備物品都能輕鬆收納，讓你無需煩惱，隨時準備出發。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 「香奈兒新生代小公主」是誰？Becky憑藉泰劇《粉紅理論》FreenBecky走紅？從私下穿搭解析認識

● 你知道愛馬仕Hermès也有出雨傘嗎？九款頂級隱藏版精品雨傘推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Met Gala, Freen Sarocha

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當妳有一群高個子朋友】狂被欺負身高　拿高處物時卻給滿情緒價值XD

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法

黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法

卸妝完還要洗臉嗎？4個「常見卸妝錯誤」其實超傷肌膚

卸妝完還要洗臉嗎？4個「常見卸妝錯誤」其實超傷肌膚

湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭

湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭

胃食道逆流要注意！營養師分享10招「護胃訣竅」 伊能靜曝「致富秘訣」：外表是你人脈的戰衣、社交圈是最大資產 孫芸芸47歲生日曬美魔女媽媽　樂收LV大禮 高空用餐體驗超奢華！高雄3大高樓層餐廳　30樓涮涮鍋、天空酒吧打卡必去 法式瀏海是什麼？2025法式瀏海範本15款　不挑臉型、短中長髮都可留 整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄 艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面