Met Gala美到出圈的泰星Freen Sarocha引全網熱議　私服包款清單一次看

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Met Gala華麗落幕，紅毯上眾星造型各有千秋，然而其中有位美到出圈驚艷眾人，甚至登上當晚EMV（媒體影響力價值）榜單，成為全網熱議焦點，Freen Sarocha是誰？本篇帶你認識。

2025 Met Gala華麗落幕，眾星雲集、造型百花齊放，但其中有位神秘面孔悄然成為話題焦點，她憑藉驚豔全場的美貌與氣場，引發無數人好奇她究竟是誰？她就是Freen Sarocha，首位踏上Met Gala紅毯的泰國女星，究竟有何魅力？如何從小螢幕一路走到國際時尚盛會？往下看快速認識這位風格獨具的新世代時尚女神。

▲Freen登上2025 Met Gala，當晚在全球一戰成名。

一夜成名：從《粉紅理論》到Met Gala紅毯



26歲的Freen Sarocha（Sarocha Chankimha），原本計畫進入職場工作，卻在2016年參加Miss Teen Thailand選美賽後踏入娛樂圈。擁有出眾的音樂天賦的她，早期曾出演泰國歌手The Toys的MV〈Before Rain〉，展現出不凡的鏡頭感。但真正讓她聲名大噪的，則是2022年與Becky聯袂出演的泰國GL劇《粉紅理論》。

▲2022年與Becky聯袂出演的泰國GL劇《粉紅理論》，以CP組合圈粉無數，獲得大家喜愛。



該劇在YouTube上的觀看次數突破8億次，迅速掀起熱潮，成為全球範疇內備受關注的劇集之一。憑藉劇中的角色魅力，Freen迅速竄紅，從此成為泰國娛樂圈中炙手可熱的新星。

驚豔Met Gala：Valentino品牌大使氣場全開



Freen以Valentino訂製造型亮相Met Gala紅毯，成為首位踏上該紅毯的泰國女星。她選擇了一套蛋殼色絨毛滾邊西裝外套，搭配粉色蝴蝶結細節，優雅俏皮並存。裙擺以高開衩長裙設計，內襯蕾絲緊身褲與鑲寶石裝飾，在柔美與張力之間取得完美平衡。Freen的亮相不僅驚艷眾人，更讓她成功登上當晚的熱搜榜單，成為2025年Met Gala的一大亮點。

泰國Valentino品牌代言人



Freen在近年來逐漸嶄露頭角，今年1月，她更成為Valentino首位來自泰國的女性品牌大使。作為國際精品時尚新寵，她頻繁現身於各大時尚活動現場，不僅展現出對時尚的敏銳度，更以獨特風格圈粉無數。

盤點Freen私服精選時尚包款

Valentino 9TO5 櫻桃包

作為Valentino品牌大使，Freen無疑受到了品牌的重視與寵愛。Freen選擇2025春夏Valentino 9TO5櫻桃印花肩包，這款手袋以輕盈的托特包型為基礎，搭配俏皮的櫻桃印花元素，展現出既活潑又充滿夏日氣息的完美造型，青春可愛又無敵。

Valentino VIVA SUPERSTAR 鏈帶包

除了輕巧肩背包，Freen也會選擇中性款Valentino VIVA SUPERSTAR，這顆包款由羊皮製成，質感精緻細膩，簡約的大V Logo設計既個性又時髦。配色上帶有一絲復古韻味，十分耐看。如果擔心款式過於正式，也可以像Freen一樣，搭配可愛的小吊飾，為整體造型增添一抹少女心（已融化）。

Saint Laurent JAMIE 手提袋

Saint Laurent JAMIE手袋，採用柔軟的納帕皮革製成，兩側的抽繩設計可以根據需求，束緊或展開，輕鬆調整不同的廓型。手袋配有可拆卸的拉鏈袋，極大提升了實用性，讓外出更加方便輕鬆，既具時尚感又兼具功能性，同時完美展現了 Freen獨到的品味。

CHANEL 22 雙肩包

Freen出遊選擇CHANEL 22雙肩包，經典的黑金配色，不只耐看還百搭，更能輕鬆搭配各種造型。雙肩設計能有效解放雙手，讓出行更加輕鬆自在。容量方面也十分寬敞，日常必備物品都能輕鬆收納，讓你無需煩惱，隨時準備出發。

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