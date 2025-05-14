小心越敷越老！6個敷面膜的NG細節一定要注意

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

因為面膜的紙膜設計，在罩上肌膚之後，能夠快速的為肌膚保濕、滋養，立刻獲得澎彈的肌膚質感，受到很多人愛美女孩喜愛，但因為其強力的滋養功效，在使用上，需要更加注意一些細節，若是用錯，甚至很容易越敷越老！

1.面膜的款式要敷對

很多人敷面膜都亂挑一通，但其實這是錯誤的觀念，應該針對當天的肌膚狀態，選擇適合的產品，像是油性肌膚若是還選擇比較滋潤的抗老型面膜，就很有可能因為過度營養，出現痘痘、粉刺。

2.時間掌握很重要

敷面膜的空檔，大多數人都會去做些別的事情，一敷就不小心敷太久；有些人甚至不捨精華液還很多，硬是要敷到面膜半乾，但敷的時間過長，很容易讓面膜紙變乾，反而會「反吸」臉部水分，越敷臉越乾，通常敷個10分鐘、面膜紙還有點濕的時候，就要拿下來。

3.泡澡之後再敷臉

很多人會選擇在泡澡的時候敷臉，但有美容專家曾經指出，泡澡時，臉部肌膚的毛孔張開、甚至流汗，等於是將身體的髒污排出，建議可以在泡完澡之後，汗都出得差不多、毛孔還張開的狀況下，再迅速敷上面膜。

4.泥狀面膜分區敷

除了片狀面膜，泥狀面膜也是很多人都會挑選的款式，很多人都會一條敷整臉，但其實可以針對肌膚不同區域的狀態，進行局部調理，像是容易出油的T字部位使用泥狀面膜、容易乾燥的兩頰使用保濕面膜等。

5.曬後敷臉一定要小心

曬後肌膚特別容易敏感，一點點刺激可能都會出現刺痛、發熱的現象，這時，應該盡量避免美白的面膜，因為有些成分含有酸類，對於肌膚比較刺激，建議挑選純粹保濕的款式，補充水分。

但畢竟片狀面膜的特色，屬於「半強迫式」的讓肌膚吸收，若是肌膚極度敏感或是曬傷比較嚴重的人，也不建議敷，可以使用成分單純又安全的保濕乳液，加強保濕即可。

6.毛孔打開再敷臉

想讓面膜精華更有效的吸收近肌膚，建議可以透過溫水洗臉或是蒸臉，讓肌膚毛孔打開之後，再敷上面膜，可以幫助滋養精華吸收。