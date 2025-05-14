fb ig video ETtoday search mobile

小心越敷越老！6個敷面膜的NG細節一定要注意

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

因為面膜的紙膜設計，在罩上肌膚之後，能夠快速的為肌膚保濕、滋養，立刻獲得澎彈的肌膚質感，受到很多人愛美女孩喜愛，但因為其強力的滋養功效，在使用上，需要更加注意一些細節，若是用錯，甚至很容易越敷越老！

1.面膜的款式要敷對

很多人敷面膜都亂挑一通，但其實這是錯誤的觀念，應該針對當天的肌膚狀態，選擇適合的產品，像是油性肌膚若是還選擇比較滋潤的抗老型面膜，就很有可能因為過度營養，出現痘痘、粉刺。

2.時間掌握很重要

敷面膜的空檔，大多數人都會去做些別的事情，一敷就不小心敷太久；有些人甚至不捨精華液還很多，硬是要敷到面膜半乾，但敷的時間過長，很容易讓面膜紙變乾，反而會「反吸」臉部水分，越敷臉越乾，通常敷個10分鐘、面膜紙還有點濕的時候，就要拿下來。

3.泡澡之後再敷臉

很多人會選擇在泡澡的時候敷臉，但有美容專家曾經指出，泡澡時，臉部肌膚的毛孔張開、甚至流汗，等於是將身體的髒污排出，建議可以在泡完澡之後，汗都出得差不多、毛孔還張開的狀況下，再迅速敷上面膜。

4.泥狀面膜分區敷

除了片狀面膜，泥狀面膜也是很多人都會挑選的款式，很多人都會一條敷整臉，但其實可以針對肌膚不同區域的狀態，進行局部調理，像是容易出油的T字部位使用泥狀面膜、容易乾燥的兩頰使用保濕面膜等。

5.曬後敷臉一定要小心

曬後肌膚特別容易敏感，一點點刺激可能都會出現刺痛、發熱的現象，這時，應該盡量避免美白的面膜，因為有些成分含有酸類，對於肌膚比較刺激，建議挑選純粹保濕的款式，補充水分。

但畢竟片狀面膜的特色，屬於「半強迫式」的讓肌膚吸收，若是肌膚極度敏感或是曬傷比較嚴重的人，也不建議敷，可以使用成分單純又安全的保濕乳液，加強保濕即可。

6.毛孔打開再敷臉

想讓面膜精華更有效的吸收近肌膚，建議可以透過溫水洗臉或是蒸臉，讓肌膚毛孔打開之後，再敷上面膜，可以幫助滋養精華吸收。

關鍵字：

面膜, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化 梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點 「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡 「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等 睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看 小S愛女Lily曝要更努力面對「討厭她的人」　獨自登時尚封面造型美翻 CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面