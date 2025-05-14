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合成毛比較差？要用洗刷水洗？買刷具前必知5迷思

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

刷具是很多專業彩妝人都會投資的彩妝工具，讓妝容呈現得更加細緻，但對於很多彩妝新手來說，要如何挑選、保養，可以說是一大難題，彩妝師小凱就針對新手對於彩妝刷具的疑問，進行最專業的解答。

☞該如何挑選刷具？

要挑選一支好的刷具，首重品質，觸感使用起來不會刮臉、不刺激，是最重要的關鍵，接下來才是用起來的順手度、價位與品牌，像是底妝刷，現在的趨勢就是大面積，幫助上妝快。

品質的重要性不只是觸感，若是刷毛沒有經過特殊的處理，在臉上來回刷動，很有可能造成臉部出現細小的傷口，雖然當下看似沒有大問題，但久而久之很容易造成肌膚敏感，因此刷毛非常重要。

☞刷具毛質要怎麼挑選？

像是沾取色彩的刷具：眼影刷、腮紅刷等等，因為其刷粉力強，通常都會選用動物毛，例如鼬鼠毛、松鼠毛等等，也是頂級奢華的象徵。

以往合成毛大多數人都認為比較差，但隨著技術越來越進步，合成毛的品質反而越做越好，以往都是直接剪齊刷毛，所以使用起來容易刺臉，但現在用技術切割，可以讓刷毛的尾端更加圓滑細緻，甚至比毛孔還要細，妝感可以更加精緻。

☞什麼毛質搭配什麼樣的彩妝？

動物毛因為珍貴加上其天然的特性，比較建議搭配乾粉類的產品，刷粉力也會比較強；合成毛類比較適合膏狀或是液狀的產品，比較不容易讓刷具壞掉。

☞刷具如何清洗？

最好是天天清潔，但若是沒有辦法，建議一周洗一次，肥皂就可以清潔得很乾淨，但因為不好沾取到刷具毛質之中，所以最推薦用「沙威隆」，不但好沾取，還有抗菌的效果，起完之後毛質會變得很蓬鬆。若是有常常使用刷具，建議可以兩套交替使用，除了可以填補清洗時間的空檔，沾取乾粉的刷具最好也與沾取液體的刷具分開。

關鍵字：

刷具, 彩妝, 化妝, 技巧

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