滿臉痘疤好困擾？5個保養步驟讓肌膚均勻透亮

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

痘痘是很多年輕女孩都困擾的肌膚問題，而痘痘的起因非常繁複，像是油脂分泌旺盛、殘妝沒有卸除乾淨、生活日夜顛倒等等，都可能是誘發痘痘的關鍵，等到痘痘發出，大多數女孩又忍不住手癢去擠，留下痘疤，變成一張麻花臉。

在臉上留下痘疤，不但素顏看起來很嚇人，上妝更是麻煩，一不小心就會粉底過厚，不然就是遮瑕沒做好，導致妝容變成塊狀斑駁，有些甚至因為脫皮，上妝之後痘疤看起來更加明顯；因此，在痘疤調理上，建議可以透過5個步驟，讓肌膚能夠迅速恢復淨白透亮。

【痘疤調理5步驟】

1.從痘疤根源下手

長了痘痘之後，很多人都會想要用手去擠，但這絕對是錯誤觀念，臺安醫院皮膚科主任曾德朋指出，若是痘痘還沒成熟，就用手擠，很容易造成痘痘附近的肌膚受傷，容易導致色素沉澱，產生痘疤。

2.加強保濕

若不幸痘疤真的出現之後，很容易有脫皮的狀況出現，曾德朋也指出，有些人使用美白的產品，因為內含酸類的成分，因此常常會覺得刺激皮膚，這時應該加強肌膚的保濕，加速黑色素的代謝。

3.淡斑保養品的補充

保濕可以說是最基礎的保養步驟，很多人以為做好這步就夠，但如果你是肌膚強健、又想要快速淡化痘疤的人，為何不貪心一些些？挑選適合自己的淡斑保養品，在一邊保濕的同時，順便加強解決斑點。

4.做好角質更新

想要加速肌膚勻淨的過程，幫助更新代謝是很重要的關鍵，甚至還能幫助後續保養吸收更好；可以使用像是杏仁酸煥膚，或是搭配去角質產品，一周做1至2次；若是肌膚非常敏感，無法做上述兩種更新角質的工作，可以擠乳液在化妝棉上，並且在臉上進行畫圓按摩，也是一種溫和的去角質方式。

5.加強防曬抵禦

紫外線是讓黑色素增加的關鍵，因此，若是沒有做好日常的防曬，很容易讓黑色素更加沉澱，這樣淡斑的工作就會更加緩慢，所以，出門一定要做好防曬，並且隨時補擦或是補噴，強化防禦。