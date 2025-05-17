LIFE經典／LE CREUSET邁入百年　用顏色魔法成為鍋具精品

▲LE CREUSET近期推出百年系列「流金火焰橘」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LE CREUSET自1925年在法國北部創立以來，已成為全球鍋具的經典品牌，在製造出首個琺瑯鑄鐵鍋後，鍋具的顏色不再是單一的深色，而是被品牌的最初火焰橘色點亮了，持續強調工藝技術以及設計，加上名人加持，讓忠誠粉絲「藏鍋如藏包」一般趨之若鶩。

一百年前歐洲正在歷經戰後文化創新的時期，比利時鑄鐵專家阿曼德・狄賽格赫Armand Desaegher，與琺瑯色彩專家奧克塔夫・歐畢克Octave Aubeccq在布魯塞爾博覽會上相遇，攜手在法國北部的小村莊建立鑄造廠，共同研製出了第一個琺瑯鑄鐵鍋，也就是LE CREUSET品牌的起源，當時是1925年，至今塗上琺瑯的鑄鐵鍋仍在法國原廠生產製造，其他鍋具與餐具則在葡萄牙、泰國、中國與其他地方生產。

LE CREUSET之所以能在市場中脫穎而出，很大一部分來自於其鮮明的色彩設計。在當時鍋具都是灰黑色，品牌創立之初便大膽突破業界常規，將純粹濃郁的多元色調引入廚房用品，讓鍋具不再只是烹飪工具，而成為家居美學的一部分。其首款經典色「火焰橘（Flame）」，靈感就是來自於鑄造過程中熔鐵的橙紅光芒，成為品牌的經典象徵色。

此外，LE CREUSET也是漸層上色技術的先驅之一，這種技術讓每件產品在視覺上更具層次感。強調工藝技術的專業性，使得消費者覺得LE CREUSET的鍋具不僅是廚房中的實用工具，還是一種展示品，甚至推出精品包款般的限量色，讓忠誠客入手收藏。

品牌表示，每件鑄鐵鍋具需經過15位工匠的手工檢查，確保每個細節都達到品牌要求。且每個鑄模在使用一次後，便會被壓碎製成新模具，這也意味著每件鍋具都是獨一無二，無法完全複製。

LE CREUSET的色彩策略也讓品牌擁有如同精品般的收藏價值。截至目前已經推出超過200種色彩和1000多種產品造型，其中包括一些極具辨識度的限量色，例如「加勒比海藍」、「梔子花白」等，每年都吸引大量品牌愛好者搶購。這種限量策略不僅強化了品牌的高端形象，也鞏固了其在消費者心中的地位。

而米其林星級餐廳的主廚、影視名人使用LE CREUSET再加持了它的形象，傳奇明星瑪莉蓮夢露的私人收藏中，就曾發現LE CREUSET鍋具，證實她也是品牌的愛用者。全球各地包括美國、歐洲等地都有許多「收藏家」，有些是收藏同色大量品項，有些則是針對不同色彩或限量款進行收藏。