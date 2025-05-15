臺虎以茶王入酒嚐清新甘韻　樂啤零糖啤酒暢飲無負擔

記者蔡惠如／綜合報導

夏日來臨，迎合消費者對清爽、創新風味的期待，啤酒品牌臺虎精釀與天仁茗茶合作，推出茶香酒氣交織的聯名酒款；金車柏克金子品牌「樂啤 WOW BEER」則推出全新零糖啤酒，兩者各自以不同的切入點，為這個夏天的飲酒體驗增添更多選擇。

臺虎精釀 × 天仁茗茶聯名款

臺虎精釀與天仁茗茶首次合作，推出兩款以經典茶飲為靈感的限定酒款：「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」與「金橙綠茶啤酒」，從茶葉選擇到啤酒釀製，皆以追求層次感與還原度為目標，展現茶與酒的微妙平衡。





「913 茶王冬瓜烏龍啤酒」選用天仁茗茶經典913 茶王作為基底，這款茶葉以高山烏龍搭配頂級粉光參調製而成，香氣豐富，搭配冬瓜糖釀製，呈現自然焦糖香氣與清新甘韻，尾韻爽朗，帶出獨特的茶香酒體，是對茶葉風味的深刻詮釋。

而「金橙綠茶啤酒」則以綠茶為基底，融合金桔的清爽酸度與柳橙的圓潤果香，搭配艾爾啤酒細緻的氣泡結構，口感層次豐富，清新爽口，展現茶與水果香氣的交織，適合喜愛果香風味的消費者，聯名款售價109元。

金車柏克金 × 樂啤 WOW BEER

金車柏克金則順應零糖啤酒的市場趨勢，推出全新子品牌「樂啤 WOW BEER」，以零糖、清爽、低負擔為核心特色，主打年輕消費族群。「樂啤 WOW BEER」採用紐西蘭啤酒花，主打注入淡雅柑橘與花香，並以特殊糖類分解技術製作，保留啤酒的綿密泡沫與清澈色澤，同時降低糖分與熱量，酒精濃度是平易近人的3.5%，下班後隨時都能來一杯，售價38元。

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