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2025適合夏天的6款香水推薦！茉莉花、綠茶香氣讓人忍不住想靠近

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2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲適合夏天的香水推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2025適合夏天的香水推薦！夏天的香氣就該像陽光一樣清新、明亮又不黏膩。隨著氣溫升高，厚重濃郁的香調容易讓人感到壓迫，反而是帶有柑橘、花果、海洋或茶香氣息的香水更能在炎熱天氣中散發清爽氛圍。以下這幾款適合夏天使用的香水，不僅網友好評不斷，也很適合日常出門、約會或上班使用，一噴馬上提升清新魅力！

PRADA Paradoxe 唯我莫測淡香精－幻花香境

連艾瑪華森也愛用的「業界首創AI香水」，獨特的地方在於運用AI人工智慧虛實捕捉上千茉莉花香氣，融合橙花與義大利香檸的活潑氣息，打造突破感官界線的清新花香調，能讓人聞到就身心舒暢並充滿驚喜！在炎熱的夏季中能感受輕盈又有提振精神效果的香味。

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲PRADA Paradoxe 唯我莫測淡香精-幻花香境 30ml／3,500元、50ml／4,750元、90ml／6,750元。（圖／品牌提供）

TOM FORD 設計師系列 夏日沙灘清新版

靈感取自陽光灑落肌膚時的奢華感受，以明亮鮮活的柑橘前調為開場，呈現宛如漫步於夏日果園般的清新感受。兩種佛手柑萃取物帶來果實全貌的香氣，佛手柑更透過分子蒸餾法獲取，調製出新鮮佛手柑的清爽綠色前調。搭配檸檬與青檸的清新香調，依蘭與苦橙葉綻放清新柑橘氣息，揉合海椰子奶香與琥珀暖韻，為整體香氣添上一抹溫暖的陽光度假氛圍感。

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲TOM FORD夏日沙灘清新版10ml／1,750元、30ml／3,400元、50ml／5,000元、100ml／7,000元。（圖／品牌提供）

BVLGARI 寶格麗 綠茶中性淡香水

寶格麗經典之作Eau Parfumée系列於三十年後迎來全新篇章，將Thé Vert（綠茶）與Thé Blanc（白茶）兩款代表性香氣，從古龍水精緻昇華為淡香水版本。此次Thé Vert（綠茶）中性淡香水的配方核心為綠茶精萃，搭配閃耀的橙花花瓣與明亮的佛手柑香氣，揉合嫩葉的清澈質感，層層堆疊出清新、振奮且極富生命力的香氣，如同沐浴於晨光中的植物花園，煥發恆久清新的氣息十分適合夏天。

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲BVLGARI 寶格麗 綠茶中性淡香水 75ml／5,100元。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓 白茶紫鳶尾香水

香氣前調以明亮的柑橘、清新的白茶和優雅的莉花花揭開序幕，接著融合紫鳶尾、紫藤花與紫丁香綻放溫柔優雅的紫色花香調。尾韻則以白木、零陵香豆、與麝香收尾，營造出溫潤木質的氣息，帶有一點靈性又智慧的魅力。整體香氣如同紫色瓶身淡雅卻充滿力量，重新找回內在平衡與能量，與正能量轉換成一抹好運！

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲伊麗莎白雅頓 白茶紫鳶尾香水50ml／1,500元、100ml／2,100元。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS 極野之露淡香精

靈感來自大自然中隱藏的獨特寶藏與經歷，捕捉了意外冒險的野性。擁有明亮的香蕉花香、性感的茉莉花香和溫暖的琥珀基調，極野之露淡香精是款充滿活力、自由奔放精神的讚頌。前調呈現出明亮且充滿活力的開端，而基調則帶來一種舒適且持久的明亮調性。

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲MARC JACOBS 極野之露淡香精30ml／3,300元、50ml／4,850元、100ml／6,250元。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO MAN EXTREME極致淡香精

這款大膽又充滿活力的全新男香由擅長翻轉花香調的Anne Flipo與調和多種香材的大師Tanguy Guesnet共同調製。前調以辛辣的紅百里香與黑胡椒開場喚醒沉睡的感官、清新怡人的天竺葵與快樂鼠尾草構築的中調為香氛增添層次、最後琥珀木與東加豆、香根草交織出深邃的後調尾韻就像抵達旅程終點，感受征服旅程後帶來的寧靜滿足感。

2025適合夏天的香水推薦！讓人忍不住想靠近的「茉莉花」、「綠茶」、「柑橘」香氣

▲JIMMY CHOO MAN EXTREME極致淡香精 30ml／2,250元、50ml／2,980元、100ml／3,950元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 香水, 香氣

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